이효리 "전남친 선물, 비싼거 안남겼냐" 농담에 소유 씁쓸..."내가 준 게 더 비싸"

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 소유가 연애 스타일과 과거 연애 경험을 솔직하게 털어놓으며 이별 당시의 에피소드를 공개했다.

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4일 방송된 JTBC 예능 프로그램 '연애전쟁'에서는 소유가 특별 외교관으로 출연해 이효리, 서장훈, 김희철과 함께 다양한 연애 사연을 살펴보고 현실적인 조언을 전했다.

소유는 '연애전쟁' MBTI가 공개됐다. INTJ인 소유는 '연인보다는 내 목표가 더 중요하고 감정기복은 없고 무덤덤한 스타일'이라고.

상대방이 보기에는 답답할 수도 있다는 말에 소유는 "저는 화가 별로 없다. 남자친구랑 '으악!' 하고 싸워본 적이 없다"라고 고백했다.

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소유는 남자친구와 싸웠던 것 중에 가장 크게 화냈던 행동'에 대해 "저희는 연예인이니까 집에서 데이트를 많이 하지 않냐. 그러니까 남자친구 물건들이 저희 집에 있을 것 아니냐. 싸우고 너무 화가 나서 남자친구 짐을 다 싸가지고 말 없이 남자친구 집에 두고 왔다"라 털어놨다.

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"남자친구가 준 선물까지 두고 왔다"는 소유에 이효리는 "그 중에 비싼 선물 몇 개 안 넣은 거 없냐"라며 농담해 웃음을 자아냈다.

소유는 "오히려 제가 준 게 비싼 물건이 많다"라며 한탄해 안타까움을 자아냈다.

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shyun@sportschosun.com