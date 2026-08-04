'모친상' 이석훈 "母가 아킬레스건, 돌아가신 후 마음의 문 닫혀" ('플레이리스트')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이우주 기자] '플레이리스트109' 이석훈이 어머니에 대한 기억을 털어놨다.

Advertisement

4일 방송된 MBC '플레이리스트109'에서는 정신과 전문의 이광민이 출연했다.

이준은 정신과 상담을 많이 받았다고. 딘딘 역시 2017년부터 정신과 진료를 받았다며 "정확하게 기억나는 게 '복면가왕'을 할 때 김구라 형이 옆에서 왜 한숨을 쉬냐더라. 숨 쉬는 게 이상하다면서 공황 같다 했다. '무슨 공황이냐' 했는데 그때는 제가 공황이라는 걸 인정하기가 싫었다"고 밝혔다.

딘딘은 "아는 형이 공황 때문에 집밖으로 못 나오더라. 제가 너무 친한 형인데 '나약해서 그래. 할 수 있어'라고 했다. 그러다 저한테 온 거다. 나중에 증상이 터지는데 제일 먼저 그 형한테 전화해서 미안하다 했다. 너무 힘들었다"고 털어놨다.

Advertisement

이에 이광민은 세 사람을 위해 간단한 검사를 했다. 이광민은 "살면서 가장 힘든 기억이나 잊지 못하는 사람이 있냐"는 질문에 이석훈은 "엄마가 돌아가셨을 때가 살면서 가장 힘든 기억이었다. 2013년 돌아가신 후부터 엄마 얘기는 잘 안 꺼내려 한다. 저한테는 아킬레스건"이라 밝혔다.

Advertisement

이석훈은 "어머니가 아프다는 얘기를 들은 순간부터 기억이 나는 게 짜증이 난다. 행복했을 때가 떠오르면 좋을 거 같은데 꼭 그 이후가 떠오른다"며 "그나마 가장 행복했던 기억은 음식을 해주셨는데 너무 맛있었다. 그 이후에 또 해달라 했는데 한번밖에 못하고 더 이상 먹을 수 없는 음식이 됐다. 비슷한 음식이 나오면 힘들어진다"고 털어놨다.

이석훈은 "너무나 소중한 사람이어서 그렇게 느끼는 거 같다. '일이 잘못되고 있다', '안 풀리고 있다'는 걸 느끼고 있을 때 어머니가 돌아가셨고 안 좋은 감정을 지우려고 해도 지워지지가 않는다. 일이 안되니까 불안하다는 감정이 가수라는 직업까지 왔다"고 밝혔다.

Advertisement

특히 이석훈은 "저는 제가 다치는 것도 싫지만 제가 사랑하는 사람들이 아픈 꼴을 못 본다. 제일 싫다. 항상 심하게 얘기한다"며 "어머니가 돌아가시고 마음이 닫혔다. (인간관계에) 수비적이 됐다"고 어머니가 돌아가신 후 달라진 점을 고백했다.

Advertisement

wjlee@sportschosun.com