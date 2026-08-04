이효리, '진보vs보수' 갈등에 따끔한 일침..."가족끼리도 안되는 얘기" ('연애전쟁')

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[스포츠조선 김수현기자] 이효리가 정치, 종교 등 갈등을 겪는 '좌우 커플'에 난색을 표했다.

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4일 방송된 JTBC 예능 '연애전쟁'에서는 소유가 특별 외교관으로 출연해 이효리, 서장훈, 김희철과 함께 사연자들의 연애전쟁에 개입했다.

이날 이효리는 "이번 커플, 정치 얘기에 종교 얘기에 굉장히 좀 쉽지 않은 커플 같다"라며 정치 성향과 종교까지 모두 다른 커플 사연에 탄식했다.

김희철 역시 "결코 해서는 안될 두 가지를"이라 했고 서장훈은 "논쟁이 일상화된 그런 커플인 것 같다"라며 고개를 끄덕였다.

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대학교 체대 CC 커플인 이번 전쟁 커플은 '좌우 커플'이라는 별명이 붙었다.

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이를 본 김희철은 "이름만 들어도 저는 빠지고 싶다. ?弧笭첩 안되냐"라며 긴장했고 이효리 역시 "말조심 해야할 것 같다"라며 조심스러운 반응을 보였다. 서장훈도 "종교 정치 민감한 키워드가 다 들어갔다"라며 한탄했다.

이효리는 "이건 가족끼리도 하면 안되는 얘기라고 들었다"라면서도 "근데 뭐 각자의 생각의 차이는 있으니까 들어보자"라며 사연을 보기로 했다.

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남자측의 주장 영상에는 하루에도 여러번 바뀌는 여자친구의 롤러코스터 감정 기복이 공개됐다. 통화하다가도 급 분노해 소리를 지르는가 하면 영상통화를 걸어 계속 잔소리를 했다.

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여자 측에서 변호해야 하는 이효리와 소유는 잠시 할 말을 잃었고 서장훈은 "저는 여기까지만 봐도 두 분이 안 만났으면 좋겠다. 서로에 대한 정이 떨어지지 않냐"라며 정색했다.

어플을 통해 친해진 남사친에 남자친구는 "난 이해 못한다"라며 만나는 것 자체를 싫어했다.

진보 성향의 여자친구와 보수 성향의 남자친구는 정치 얘기로 불이 붙은 것에 이어 종교도 서로 달라 부딪혔다.

두 사람을 보던 이효리는 "저럴거면 왜 만나냐. 사랑의 대화가 한 건도 없었다. 서로가 아끼는 대화가 하나도 없었다"라며 안타까워했고 서장훈은 "제발 헤어졌으면 좋겠다"이라 했다.

김희철은 "지금 정치 종교 문제는 아무것도 아니다. 그게 주가 아니다. 둘의 대화법이 문제다"라고 지적했다.

shyun@sportschosun.com