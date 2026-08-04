이광민 "할머니 시신, 해부 실습용으로 기증…화장 후 상실감 컸다" ('플레이리스트')

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[스포츠조선 이우주 기자] '플레이리스트109' 이광민이 할머니에 대한 기억을 털어놨다.

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4일 방송된 MBC '플레이리스트109'에서는 정신과 전문의 이광민이 출연했다.

이광민은 세 사람을 위해 간단한 검사를 했다. 이광민은 "살면서 가장 힘든 기억이나 잊지 못하는 사람이 있냐"는 질문에 이석훈은 "엄마가 돌아가셨을 때가 살면서 가장 힘든 기억이었다. 2013년 돌아가신 후부터 엄마 얘기는 잘 안 꺼내려 한다. 저한테는 아킬레스건"이라 밝혔다.

이석훈은 "너무나 소중한 사람이어서 그렇게 느끼는 거 같다. 일이 잘못되고 있다. 안 풀리고 있다는 걸 느끼고 있을 때 어머니가 돌아가셨고 안 좋은 감정을 지우려고 해도 지워지지가 않는다. 일이 안되니까 불안하다는 감정이 가수라는 직업까지 왔다"고 밝혔다.

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이에 이광민은 "상실은 누구나 다 경험한다. 저는 할머니에 대한 상실의 슬픔이 강하다"며 "어렸을 때 할머니 손에 자랐다. 항상 할머니는 '내가 너를 위해 기도하고 있다'는 말을 하셨다. 2년 전에 할머니가 돌아가셨는데 시신을 해부 실습용으로 의과대학에 기증했다. 얼마 전에 해부 끝나고 화장을 했는데 '조모상이 아니라 모친상처럼 위로해달라' 할 정도로 정말 상실이 컸다"고 털어놨다.

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이광민은 "할머니가 쓰시던 향수가 있었다. 진료실에 항상 그 향수를 갖다 놨다. 가끔 힘들거나 할머니가 그리우면 그 향수를 방향제처럼 뿌린다. 그렇게 할머니가 제 곁에 있는 감정을 되살린다"며 "지금 돌이켜 생각해보니까 내가 힘들거나 지치거나 내 마음 안에 쓸데없는 욕심이 가득할 때 마음 안에서 '내가 너를 위해 기도하고 있다'는 할머니의 목소리가 들린다. 그러면 마음 안에서 회복탄력성이 발휘가 된다"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com