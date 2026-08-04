"2.5은영 됐다" 오은영, 살 쏙 빠진 모습으로 등장…과일 끊고 '다이어트 대성공'

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[스포츠조선 이우주 기자] 오은영 박사가 다이어트에 성공한 근황을 공개했다.

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4일 고소영의 유튜브 채널에서는 '이 멤버가 한 자리에? 고소영과 함께하는 연예인 파티 현장(이정재, 장동건, 강동원, 이민호)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

고소영은 "파티에 초대를 받았다. 거기에 내 오래된 셀럽 친구들도 총출동할 예정"이라며 지인이 연 주류 브랜드 행사에 참석한다고 밝혔다.

우아한 블랙 미니 드레스를 입고 파티에 참석한 고소영. 고소영이 지인과 이야기를 나누는 사이 장동건도 도착했다. "자기야"라며 반갑게 장동건에게 다가간 고소영. 장동건은 "이거 자기 채널이야?"라며 구독자들에게 정식으로 인사했다.

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이어 오은영을 만나 반갑게 인사를 나눈 고소영. 두 사람은 '오은영스테이'로 함께 인연을 맺은 사이다. 몰라보게 살이 쏙 빠진 오은영의 모습에 고소영은 "엄청 날씬하다"고 놀랐고 오은영은 "날씬하지?"라고 인정했다. 이어 자막에는 "과일 끊었어"라며 오은영의 다이어트 비법이 공개되기도. 오은영 역시 "머리 자르니까 더 예쁘다"라고 고소영의 미모를 칭찬했다. 고소영은 오은영에게 장동건을 소개시켜줬고, 두 사람은 반갑게 포옹하며 인사했다.

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wjlee@sportschosun.com