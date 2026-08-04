여에스더, 홍혜걸♥ 폭로 "볼일보고 물 안 내려, 화장실 따로 써라" ('동상2')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이게은기자] 의사 겸 방송인 여에스더가 남편 홍혜걸의 고질적인 생활 습관에 불만을 드러냈다.

Advertisement

4일 방송된 SBS '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에서는 여에스더, 홍혜걸 부부의 서울집 일상이 공개됐다.

여에스더와 홍혜걸은 1년 전 합가를 했지만 각방 생활을 이어가고 있었다. 홍혜걸이 여에스더의 방으로 향하는 과정에서 공개된 집 내부는 호텔을 연상케 하는 분위기와 넓은 공간으로 시선을 사로잡았다. 성공한 3000억 CEO 여에스더의 집답게 남다른 규모와 분위기를 자랑했다.

그런가 하면 여에스더는 홍혜걸이 자신의 방 화장실을 쓰는 걸 극구 거절해 눈길을 끌었다. 여에스더는 "다른 화장실로 가라. 용변 후 물도 잘 안 내리지 않나. 서울에 와서도 한 번도 물을 안 내렸다"라며 인상을 썼다. 여에스더는 스튜디오에서도 "남편은 결혼 초부터 치약 등 모든 뚜껑을 닫지 않는다. 아무리 얘기해도 안 된다"라며 분통을 터트렸다.

Advertisement

joyjoy90@sportschosun.com