故 송영규 아내, 사진전으로 추억한 남편…정태우 "형을 대체할 존재가 없어"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 송영규가 세상을 떠난지 1주년이 된 가운데, 송영규의 아내가 사진전을 개최해 지인들과 남편을 추억했다.

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정태우는 4일 "보고 싶었어요. 영규형"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속에는 고 송영규를 추모하는 사진전 포스터가 담겼다. 송영규의 아내는 "1주기로 인사 드린다"며 "감사한 분들을 찾아가 뵙고 인사 드리고 싶은 마음을 소소한 만남을 통해 전하고 싶어 준비한 자리에 초대한다"고 밝혔다. 아내는 "각자의 삶 속에서 고인을 기억하며 간직한 추억의 정면이 있다면 함께 나눠 달라"고 덧붙였다. 해당 사진전은 4~5일 양일간 서울의 한 카페에서 진행된다.

생전 고인과 절친했던 정태우는 사진전에 참석해 송영규를 향한 편지를 적기도 했다. 정태우는 "영규 형 '참교육'에서 연기 좋더라. 아주 잘 봤어요"라며 "모임에서 함께 모일 때마다 '형이 함께였더라면 너무 좋았을 텐데'라는 생각을 해요. 형을 대체할 존재가 없어요. 많이 그립고 사랑해요"라며 애틋한 그리움을 전했다.

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한편, 배우 송영규는 지난해 8월 4일 경기도 용인시 처인구의 한 주택단지에 세워져 있던 차량에서 숨진 채 발견됐다. 사망 전인 7월 25일 송영규는 음주운전 사실이 뒤늦게 알려져 출연 중이던 작품에서 모두 하차, 편집됐다.

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wjlee@sportschosun.com