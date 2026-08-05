이만기, '세쌍둥이 손주' 얻고 달라졌다 "30년전 아들 육아는 아내♥ 몫이었는데.."

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[스포츠조선 이게은기자] 씨름선수 출신 방송인 이만기가 '세쌍둥이 손주 바보' 면모를 드러냈다.

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4일 이만기의 유튜브 채널에는 '천하장사 이만기 팔뚝보다 작은 세 손주들!! 기저귀도 갈고, 젖병도 물려봤습니다'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이만기는 손주들을 만나러 가기 전, "손주들이 하루가 다루게 쑥쑥 크는 것 같다. 난 손주 바보가 안 될 거라고 생각했는데 손주 바보가 되어가는 것 같다. 바보가 돼도 좋으니 손주들이 건강하고 예쁘게 크는 모습을 자주 보고 싶다"라며 미소 지었다.

이어 아들 집에 도착, 세쌍둥이 손주 육아에 나선 이만기는 "애들과 눈을 마주칠 때 정말 미치겠다. 쳐다보고 있으면 세상 근심 걱정이 사라지고 마냥 좋다. 정이 확 다가오는 느낌이 든다"라며 행복감에 젖었다.

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그런가 하면 이만기의 아들은 나란히 육아 중인 부모님을 보며 "30년 전에는 아들 둘을 이렇게 키웠을 텐데"라고 말했고, 이만기 아내는 "30년 전에는 이런 장면 없었다. 엄마 혼자 했다"라며 당시에는 지금과 달리 홀로 육아를 맡았다고 털어놨다.

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이만기는 손주 육아 소감을 묻자 "말로 할 수 있겠나. 너무 좋고 예쁘다. 너희 키울 때랑 또 다르다"라며 손주를 향한 애정을 드러냈다.

한편 이만기는 지난 5월 KBS1 '아침마당'에 출연해 "할아버지가 됐다"라며 첫째 아들 부부의 세쌍둥이 출산 소식을 밝혀 화제를 모았다.

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joyjoy90@sportschosun.com