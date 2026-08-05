"배부른데 우유 더 먹여"..레이디제인, 임현태♥ 군대식 육아에 분통

사진=레이디제인 SNS

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[스포츠조선 이게은기자] 가수 레이디제인이 남편 임현태의 육아에 답답함을 드러냈다.

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4일 '여성동아' 유튜브 채널에는 ''홍대 여신'→'MZ 육아맘' 레이디 제인 | 통잠 공약 지킨 남편의 군대식 육아 | 강제 '1일 1식' 하다 보니 -20kg'라는 제목의 영상이 공개됐다.

레이디제인은 쌍둥이 육아 이야기가 나오자 "남편은 육아관이 (확고하게) 정립이 돼있고 융통성이 전혀 없다. 무조건 '이렇게 해야 한다'는 스타일이다. 거의 군대 같다"라고 말했다.

이어 "6시에 자야 한다면 무조건 (그때) 자야 하는 거다. 외출 후에는 아이들이 자는 시간이 늦어질 수 있는데, 큰일 난 것처럼 유난을 떨고 아이들을 5분 만에 씻겨 침대에 눕힌다. 그런 유난이 없다"라고 말했다.

사진='여성동아' 유튜브 채널

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또 "아이들이 배가 부르면 덜 먹을 수도 있는데 끝까지 먹인다. 하루 수유량을 반드시 채워야 한다는 주의다. 오죽하면 소아과 선생님이 그만 먹이라고 할 정도였다. 그런 문제로 싸우기도 했다"고 덧붙였다.

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그러면서도 레이디제인은 "네가 맞네 내가 맞네 하며 싸웠지만, 주양육자인 남편의 방식을 따르는 게 맞는 것 같아 남편 스타일에 맞춰갔다. 그래서 오히려 편하게 육아했다"라며 웃었다.

한편 레이디제인은 2023년 10세 연하 그룹 빅플로 출신 뮤지컬 배우 임현태와 결혼했으며 지난해 시험관 시술을 통해 쌍둥이 딸을 출산했다.

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joyjoy90@sportschosun.com