김희철 "씨스타, 걸그룹 싸움 1위" 연예계 소문 폭로...소유 "소문 만들지마" ('연애전쟁')

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 김희철이 씨스타를 둘러싼 이른바 '걸그룹 싸움 1위설'을 언급하며 유쾌한 입담을 뽐냈다.

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4일 방송된 JTBC 예능 프로그램 '연애전쟁'에서는 소유가 특별 외교관으로 출연해 이효리, 서장훈, 김희철과 함께 다양한 연애 사연을 살펴보며 현실적인 조언을 전했다.

이날 방송에서는 출연진들의 연애 성향을 알아보는 MBTI 토크도 이어졌다. 소유의 MBTI는 INTJ로 공개됐으며, '연인보다 자신의 목표를 더 중요하게 생각하고 감정 기복이 적은 무덤덤한 스타일'이라는 분석이 소개됐다.

출연진이 "상대방 입장에서는 다소 답답하게 느껴질 수도 있을 것 같다"고 말하자 소유는 "저는 화가 별로 없는 사람이다. 남자친구랑 '으악!' 하고 크게 싸워본 적이 없다"며 의외의 연애 스타일을 공개했다.

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이어 이별 방식에 대해서도 솔직하게 털어놨다. 소유는 "저는 무조건 세 번은 참는다"며 "헤어지자는 말을 잘 못하는 편이다"라고 고백해 평소 강한 이미지와는 다른 모습을 보였다.

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이효리는 "근데 의외다. 왠지 소유는 할 말 다 하고 싸울 거 같은데. 나랑 비슷할 것 같았는데"라며 깜짝 놀랐다. 서장훈 역시 "리틀 이효리 같은 이미지였다"고 거들며 소유의 반전 성향에 공감했다.

하지만 화기애애한 분위기는 김희철의 돌발 발언으로 반전됐다.

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이에 김희철은 "이건 유명한 얘기다. 우리나라 걸그룹 싸움 1위가 씨스타라더라. 스피드의 '보라', 원펀치의 '소유'"라고 해 소유를 열받게 했다.

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소유는 "이렇게 소문 만들지 마라. 원펀치 소유가 어딨냐"라 억울해 했지만 김희철은 아랑곳 않고 "그래서 서로는 안 싸운다더라"라고 농담해 웃음을 자아냈다.

shyun@sportschosun.com