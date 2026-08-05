산다라박, 정준원 태도 논란 속 뼈있는 발언 "내향 연예인 방송법? 나이 먹으면 돼"

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[스포츠조선 이우주 기자] 2NE1 산다라박이 내향 연예인의 방송 활동 꿀팁에 대해 이야기했다.

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3일 유튜브 채널 '동해물과 백두은혁'에서는 2NE1 산다라박이 출연했다.

내향적이고 숫기가 없었다는 산다라박은 예능을 시작한 후 핵인싸가 됐다며 "처음 예능하면서 많이 욕을 먹었다. '병풍이다'. '출연료 서틀'이라는 얘기를 들으면서 몇 년을 고군분투하다가 '비디오스타'로 최고의 MC 언니들이랑 4년을 했는데 다른 프로그램을 가니까 내가 말을 되게 잘하더라"라고 밝혔다. 이에 은혁은 "카메라 앞에서만 그런 거 아니냐"고 정곡을 찔렀고 산다라박은 인정한다는 듯 고개를 숙였다.

은혁은 "요즘 내향인 아이돌 친구들이 고민을 하더라. 숫기도 없고 목소리도 작고 뭐 없는데 어떡하냐고 한다. 이겨낼 수 있는 방법 있냐"고 물었고 산다라박은 "그냥 나이 먹으면 돼"라고 밝혀 웃음을 안겼다. 산다라박은 "시간이 해결해줄 거다. 스파르타로 예능을 하다 보면 배우게 된다"고 밝혔고 은혁은 "요즘 스파르타 예능이 없어서 그런가 보다"라고 밝혔다.

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산다라박의 이 발언은 '놀면 뭐하니?'에 출연한 정준원의 소극적인 방송 태도 논란과 맞물려 관심이 쏠리고 있다.

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지난 1일 '놀면 뭐하니?'에 작품 홍보차 출연한 정준원은 무성의한 듯한 태도로 논란이 됐다. 유재석의 계속된 질문에 머뭇거리며 대화를 이어가지 못한 정준원은 대사 챌린지에서도 입을 떼지 못하고 눈을 감는 등의 모습으로 방송 내내 소극적인 모습으로 논란이 됐다. 이에 정준원의 내향적인 성격 탓이라고 옹호하는 반응도 있었지만 "성의 없는 건 다른 문제"라며 정준원의 태도를 지적하는 반응이 거셌다.

wjlee@sportschosun.com