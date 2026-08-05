'김창열 불화설' 이하늘, 공중파 퇴출설 입 열었다 "하기 싫어서 안 하는 것"

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[스포츠조선 이우주 기자] DJ DOC 이하늘이 공중파 퇴출설에 대해 입을 열었다.

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이하늘은 최근 자신의 유튜브 채널을 통해 '공중파에서 쫓겨났다고?'라는 제목의 영상을 게재했다.

라이브 방송 진행 중 이하늘은 "공중파에서 쫓겨났냐"는 한 네티즌의 질문에 "그거 너희가 이쪽 바닥을 잘 몰라서 그렇다. 내가 쫓겨날만한 짓을 했냐. 쫓겨나고 그런 거 없다. 네가 몰라서 하는 말"이라 밝혔다.

이하늘은 "여기는 직장이 아니다. 필요가 있으면 써지는 거고 필요가 없으면 안 써지는 거다. 근데 나는 많이 필요가 없으니까 안 불러주기도 하는데 들어오기도 한다. 내가 하기 싫어서 안 하는 것"이라 설명했다. 이어 "그러다 너희가 틀린 건 뭐냐면 앨범 내고 공중파 하면 어떡할래? 형은 형이 안 하는 거다. 재미가 없다. 그리고 요즘 세상에 무슨 공중파, 공중파 하냐"고 밝혔다.

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이 가운데 다른 네티즌은 "네가 잘난 줄 알지?"라고 날 선 반응을 보였고 이하늘은 "응. 너보다"라고 받아쳤다.

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한편, 이하늘은 동생이자 그룹 45RPM 멤버 이현배가 2021년 사망하면서 김창열이 동생의 죽음에 관련이 있다며 분통을 터뜨렸다. 이하늘에 따르면 이현배는 김창열과 게스트하우스 사업을 함께하기로 했지만 김창열이 돌연 입장을 번복하며 재정난을 겪었다고. 이에 이현배가 배달 아르바이트를 하던 중 사고를 당했고, 돈이 없어 MRI도 찍지 못했다가 후유증으로 세상을 떠난 것이라 주장했다.

3년 넘게 연락하지 않고 지내던 두 사람은 2024년 정재용과 함께 완전체로 모여 화해를 한 듯 보였다. 하지만 지난해 12월 이하늘과 정재용이 김창열을 제외한 채 연말 공연을 개최해 다시 불화설이 피어났다.

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wjlee@sportschosun.com