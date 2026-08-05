'시험관' 황보라, 정자 채취 전날 술 마신 남편에 분노 "네가 하는 게 뭐가 있냐고"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 황보라가 시험관 준비 중 남편 김영훈에게 화를 냈던 이유를 밝혔다.

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4일 황보라의 유튜브 채널에서는 '기적의 난포로 부작용 시험관 재도전..황보라 4개월 간 여정'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

지난 시험관 주사에서 부작용을 겪고 시험관을 중단한 황보라는 폐경 이행기 진단을 받고 1년 동안 마지막 시험관 도전을 하기로 했다.

기적적으로 난포가 보인다는 기쁜 결과를 받은 황보라는 본격적인 시험관 주사를 시작했다. 황보라는 "다시 공포의 주사 시작이지만 너무 기쁘다"며 고통에도 꾹 참고 주사를 놨다. 황보라는 "기대 하나도 안 했는데 갑자기 난포가 있다 해서 이게 뭔가 싶다. 요즘 우인이 육아로 과부하가 온 상태인데 믿기지가 않는다. 눈물 날 거 같다"고 기뻐했다.

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난자 채취를 앞두고 매일 주사를 놓으며 고통을 견딘 황보라는 남편 김영훈과 함께 재취를 하러 갔다.

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정자 채취를 하러 간 김영훈에 황보라는 "너무 비디오에 집중하지 마라"라고 놀렸다. 이어 난자 채취를 앞둔 황보라는 "어제 너무 화가 났던 이유가 3일 정도 오빠가 술을 좀 줄이고 와인을 한두 잔 정도 마셨는데 채취 전날까지는 그래도 술 먹지 말라고 누누이 당부했다. 남자는 뽑기만 하면 된다. 아무것도 안 하고 뽑기만 하면 된다"며 "전화 받는 순간 와인을 딱 한 잔 마셨다더라. 너무 화가나서 '넌 하는 게 뭐가 있냐'고 소리를 질렀다"고 털어놨다.

황보라는 "내가 '안 한다. 둘째 안 하겠다' 하고 집이 난리가 났는데 내가 오늘 배아 안 만들어지면 아빠 탓으로 하겠다"며 "정자 채취를 2~3년 만에 하는 거 같다. 정자 상태도 오늘 나온다. 그것도 궁금하다. 정자가 상태가 안 좋으면 들들 볶을 예정"이라 밝혔다.

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수면 마취 후 난자 채취를 한 황보라. 성공적으로 채취가 됐다는 이야기에 황보라는 눈물을 보였다.

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wjlee@sportschosun.com