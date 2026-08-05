"두 딸 버려놔"..홍경민 아내, 자녀 사교육 중단시킨 남편에 폭발 ('동상2')

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[스포츠조선 이게은기자] 가수 홍경민이 아내와 상반된 교육관으로 팽팽한 신경전을 벌였다.

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4일 방송된 SBS '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'(이하 '동상이몽2') 말미에는 홍경민 가족이 출연한 예고 영상이 공개됐다.

홍경민은 아내 해금연주자 김유나와 등장, 카메라를 향해 인사했다. 이어 큰 딸 라원 양의 근황도 공개됐다. 라원 양은 능숙한 칼질, 가위질 실력으로 가족을 위한 한 끼를 뚝딱 차려내며 훌쩍 성장한 모습을 보여줬다.

평온한 분위기는 잠시였다. 홍경민이 딸에게 용돈을 주며 부부 사이 묘한 기운이 감돌았다. 아내는 "돈이 왜 필요한가. 용돈이 있는데 굳이 또 용돈을 주나"라고 말했고, 홍경민은 "필요할 때 줄 수 있지 않나"라고 받아쳤다.

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또 아내는 "애들을 그렇게 물렁물렁하게 키우나. 학원도 다 끊지 않았나. 평균 이상 하는 건 바라지 않지만, 그래도 평균 이하라도 해야 한다고 생각한다"라며 아이들 교육 문제에 대해서도 불만을 쏟아냈다. 홍경민은 "굳이 대학을 가야 할 필요가 있나"라며 맞섰다.

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아내는 제작진과 인터뷰를 할 때도 "솔직히 (애들을) 아빠가 다 버려놨다. 본인이 본인의 무덤을 팠다고 해야 하나"라며 홍경민을 노려봤고, 홍경민은 "아내와의 우정이 흔들리고 있는 것 같다"라며 아내 눈치를 봤다.

한편 홍경민은 2014년 10세 연하 김유나와 결혼했으며 슬하에 두 딸을 뒀다.

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joyjoy90@sportschosun.com