'62세' 배종옥, "말 함부로 하면 안 된다" 반성...'경제적 위기' 소문에 밝힌 진실

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 배종옥이 미국 유학 시절 경제적으로 빠듯했던 생활을 솔직하게 털어놓으며 당시를 추억했다.

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4일 유튜브 채널 '송승환의 원더풀 라이프'에는 '배우 배종옥 마지막 화 (큰 용기를 주었던 박근형의 인정!)'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 송승환은 배종옥에 대한 자료를 찾아보다 흥미로운 일화를 접했다며 "배종옥 씨가 경제적으로 어려웠던 시기가 있어서 '캐시미어 목도리 살 돈도 없었다'고 말했다는 내용을 봤다"고 운을 뗐다.

이에 배종옥은 웃으며 "그러니까 매체에서 말을 함부로 하면 안 된다"고 말해 눈길을 끌었다.

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이어 그는 해당 발언이 와전된 것이라며 당시 상황을 자세히 설명했다.

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배종옥은 "윤현숙, 변정수와 함께 유튜브 콘텐츠 '녀녀녀'를 찍으며 파리에 갔었다. 그곳에서 옛날 이야기를 하다가 '우리 그때 그랬잖니'라고 추억을 나눈 것"이라고 말했다.

그러면서 "드라마 '거짓말'을 마친 뒤 미국에 다녀오고 '바보 같은 사랑'을 촬영할 때였다. 미국에 가서 준비했던 돈을 거의 다 쓰고 돌아와 당장 사용할 현찰이 없었던 것"이라고 밝혔다.

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배종옥은 "그때 잠깐 그래서 일일 드라마하고 시트콤에 출연해서 돈을 다 메꿨다. 그런 과정에서 추억 얘기를 한 거다. 내가 그렇게 힘들었다는 것 보다는"이라고 설명했다.

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배종옥은 "그때 번 돈을 홀라당 많이 쓰긴 썼다. 미국에서 6개월을 있는데 학비 들어가지 생활비 들어가지 그러니까 가지고 간 돈 싹 쓰고 왔다"라고 끄덕였다. 송승환은 "뉴욕 가면 여자들이 사고 싶은 게 많을텐데 그걸 사기에는 여유가 없었겠네"라며 공감했고 배종옥은 "여유는 없었다. 그런데 외국 생활이 재밌는 것 같다. 1달러를 아끼려고 스타벅스는 일주일에 두 번만 먹었다. 그걸 아끼려고"라며 회상했다.

한편 배종옥은 1993년 항공사 파일럿과 결혼해 딸을 얻었으나, 결혼 1년 6개월 만인 1994년 성격 차이로 이혼했다. 이후 작품 활동에 집중하며 꾸준히 대중의 사랑을 받고 있다.

shyun@sportschosun.com