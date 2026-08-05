이민정, ♥이병헌까지 걱정한 유튜브의 '반전 실체'..."배우로선 독, 양날의 검"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김수현기자] 배우 이민정이 배우로서 유튜브 채널을 운영하는 것에 대한 솔직한 고민을 털어놨다.

Advertisement

4일 유튜브 채널 '이민정 MJ'에는 '15년차 MJ 팬 허경환과 일대일 팬미팅 떨려서 할 말을 다 이자~뿌쓰요'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 영상에는 이민정의 오랜 팬으로 알려진 개그맨 허경환이 출연해 1대 1 팬미팅을 진행하며 화기애애한 분위기를 자아냈다.

허경환은 이민정을 향해 "십몇 년 동안 모든 걸 다 해내셨더라"며 "아들, 딸 예쁜 아이들도 낳고 한국 최고의 배우와 결혼해 가정도 잘 이루지 않았느냐. 요즘은 유튜브도 잘 되시더라. 이거 되게 쉽지 않은 일"이라며 연신 칭찬을 아끼지 않았다.

Advertisement

이에 이민정은 "근데 그게 배우한테는 독이 되는 게 있다. 저랑 남편은 이게 양날의 검이라고 생각한다"며 배우가 유튜브를 운영하는 것에 대한 솔직한 생각을 밝혔다.

Advertisement

그는 "저와 남편은 (유튜브가) 양날의 검이라고 생각한다"며 "일상과 진짜 모습을 너무 다 공개해버리면 배우로서 어떤 옷을 입었을 때 몰입이 안 될 수도 있다"고 말했다.

이어 "배우라는 직업은 작품 속 인물로 보이는 것이 중요한데, 평소 모습이 너무 많이 알려지면 캐릭터에 대한 몰입이 깨질 수도 있다는 고민이 있다"고 자신의 생각을 전했다.

Advertisement

이에 현재 유튜브 채널을 운영 중인 허경환은 자신만의 소신을 밝혔다.

Advertisement

이에 마찬가지로 유튜브를 운영하고 있는 허경환은 "저는 그 검을 이미 뽑았으면 지금처럼 제대로 베는 게 나을 거 같다"라며 자신만의 소신을 밝혔다.

이어 "잘 쓸 수 있는게 많은 거 같고 우리가 잘 모르지만 이렇게 지금 (유튜브를) 시작하는 배우분들 상당히 많지 않냐. 근데 이민정 씨 같이 이 정도 규모의 채널을 만들고 싶은 사람도 많을 것"이라고 덧붙였다.

한편 이민정은 배우 이병헌과 2013년 결혼했으며, 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

shyun@sportschosun.com