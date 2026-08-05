아옳이 반한 이유 있었네..2대째 한의사 ♥김형배 "가족 아프면 한약 지어줘"

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[스포츠조선 정유나 기자] 모델 겸 인플루언서 아옳이의 남자친구인 한의사 김형배가 한의사를 선택한 이유를 공개했다.

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4일 김형배가 운영 중인 '건강 한의사' SNS에는 '한의사가 가족에게 좋은 직업인 이유'라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에서 김형배는 2대째 한의사의 길을 걷게 된 계기에 대해 "학생 때 아버지가 주말마다 의료봉사를 다니셨다. 침 하나만 들고 어디론가 가시길래 따라가 봤는데, 할머님과 할아버지들의 아픈 곳을 침으로 치료해 드리는 모습이 정말 좋아 보였다"고 말했다.

이어 "한의사는 가족에게도 정말 좋은 직업이다. 가족이 아프면 한약을 지어줄 수 있고, 때가 되면 보약도 챙겨줄 수 있다"며 "결국 가장 중요한 건 건강이다. 소중한 사람의 건강을 지켜줄 수 있다는 점에서 한의사만큼 좋은 직업은 없는 것 같다"고 소신을 밝혔다.

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해당 영상에는 연인인 아옳이가 '좋아요'를 누르며 애정을 드러내 훈훈함을 더했다.

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앞서 지난 1일 아옳이는 자신의 SNS에 "예쁘게 봐주세요"라며 김형배와 찍은 커플사진을 공개, 본격적인 공개연애를 시작해 화제를 모았다.

아옳이의 연인 김형배는 동국대학교 한의학과를 졸업한 한의사로, 2대째 이어온 한의원 가업을 잇고 있다.

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jyn2011@sportschosun.com