개그맨 이상준, 美 LA 공연 혹평 쏟아졌다 "21만원 냈는데 말도 안 들려"

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[스포츠조선 조민정 기자] 개그맨 이상준의 미국 로스앤젤레스(LA) 공연을 둘러싸고 관람객들의 엇갈린 후기가 이어지고 있다. 공연 직후 온라인에는 음향 문제와 티켓 가격, 공연 구성 등을 지적하는 후기가 잇따랐다.

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이상준은 지난 2일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 USC 보바드 오디토리엄에서 스탠드업 코미디 공연 '이상준쇼'를 개최했다. 현지 보도에 따르면 공연장은 약 1700명의 관객으로 가득 찼다.

그러나 공연 후 자신의 SNS에는 공연 현장 사진과 함께 관람객들의 아쉬운 댓글이 이어졌고 온라인 커뮤니티에도 원활하지 못했던 공연을 지적하는 후기 글들이 빠르게 확산됐다.

가장 많이 언급된 것은 음향 문제였다. VIP 티켓 두 장을 약 300달러(약 42만원)에 구매했다는 한 관객은 "맨 앞줄 왼쪽에 앉았는데 공연 내내 무슨 말을 하는지 제대로 알아듣기 어려웠다"며 "스탠드업 코미디는 말이 가장 중요한데 아쉬움이 컸다"고 적었다. 이어 "이상준 개인보다 공연 전 음향 점검과 리허설 등 현장 운영이 부족했던 것 같다"며 "한국 공연을 마친 뒤 곧바로 미국으로 이동해 다음 날 공연한 일정도 다소 무리였던 것 아니냐"고 지적했다.

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티켓 가격에 대한 불만도 적지 않았다. 150달러(약 21만원) 티켓을 구매한 한 관객은 "유튜브 쇼츠에서 봤던 레퍼토리가 대부분이었다"며 "공연도 늦게 시작했고 1시간 남짓 진행돼 돈이 아까웠다"고 평가했다.

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온라인에는 "150달러면 뮤지컬을 보겠다", "한국보다 몇 배 비싼 가격이 이해되지 않는다", "그냥 유튜브로 보는 게 낫다", "내용 절반은 들리지도 않았다" 등의 반응도 이어졌다.

긍정적인 평가도 있었다. 일부 관객은 "뒤쪽 좌석에서는 음향도 괜찮았고 정말 재미있었다", "관객과 즉석에서 주고받는 애드리브가 특히 웃겼다", "온라인 후기와 달리 만족스러운 공연이었다"고 남기며 상반된 의견을 보였다.

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한편 이상준은 LA 공연을 시작으로 애틀랜타, 워싱턴 D.C., 뉴욕, 캐나다 토론토 등 북미 투어 일정을 이어갈 예정이다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com