로제, 햄버거 반도 못 먹고 남겼다…'뼈말라' 몸매 이유 있었네

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[스포츠조선 조민정 기자] 블랙핑크 로제가 투어 중 근황을 공개한 가운데, 햄버거를 다 먹지 못한 식사 사진이 눈길을 끌고 있다.

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로제는 4일 자신의 SNS에 "not forking around(놀라지 마세요)"라는 짧은 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 투어 중 여유로운 일상을 보내는 로제의 모습이 담겼다. 특히 식사 사진도 시선을 모았다. 접시 위에는 한 입 가량 남은 햄버거와 감자튀김이 그대로 보여졌다. 로제가 햄버거 하나도 다 먹지 못한 듯한 모습. 평소 '뼈말라' 체형으로 화제를 모았던 만큼 팬들은 "식사량도 적은 것 같다", "그래도 건강 잘 챙기길", "투어 중이라 더 바쁜 것 아니냐" 등의 반응을 보였다.

로제는 엘리베이터 앞에서 선글라스를 착용한 채 거울 셀카를 찍는가 하면 크롭티와 숏팬츠를 입고 군살 하나 없는 슬림한 몸매를 드러낸 사진도 공개했다. 다른 사진에서는 반려견 행크와 함께 시간을 보내는 모습과 숙소에서 휴식을 즐기는 일상이 담겨 팬들의 반가움을 샀다.

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한편 로제는 글로벌 일정을 소화하며 전 세계 팬들과 만나고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com