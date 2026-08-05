47세에 갑작스런 비보 벌써 1년...'애즈원' 故이민, 영원히 기억될 R&B 디바

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정안지 기자]그룹 애즈원 멤버 고(故) 이민(본명 이민영)이 세상을 떠난 지 어느덧 1년이 흘렀다. 갑작스러운 비보로 많은 이들을 충격에 빠뜨렸던 그의 빈자리는 여전히 음악 팬들과 동료들의 마음속에 깊게 남아 있다.

Advertisement

고 이민은 지난해 8월 5일 자택에서 숨진 채 발견됐다. 향년 47세. 당시 귀가한 남편이 쓰러져 있는 고인을 발견해 경찰에 신고했으며, 장례는 유가족의 뜻에 따라 비공개로 조용히 진행됐다.

고인은 세상을 떠나기 불과 몇 달 전 KBS2 '박보검의 칸타빌레'에 출연하고, 새 싱글 '축하해 생일'을 발표하는 등 활발히 활동해 왔기에 갑작스러운 비보는 더욱 충격을 안겼다.

비보가 전해지자 브랜뉴뮤직은 예정돼 있던 음원 발매 일정을 연기하며 애도의 뜻을 전했다. 미국에 머물던 애즈원 멤버 크리스탈 역시 급히 귀국해 장례 기간 내내 빈소를 지키며 마지막 길을 함께했다.

Advertisement

이후 크리스탈은 당시 SNS를 통해 이민에 대한 깊은 슬픔을 표현했다. 그는 "요 며칠은 내 인생에서 가장 힘들었다. 나의 노래 파트너, 나의 절친, 나의 반쪽을 잃는 중. 나는 완전히 부서졌다. 내 마음의 거대한 조각이 사라졌고, 그 공허함은 결코 채워지지 않는다"고 적었다. 이어 "네가 민이라고 했을 때, 크리스탈이라고 했지. 우리는 항상 패키지였어. 우리는 인생의 절반 이상을 함께 보냈다. 15살 때부터 완전히 함께 있었다. 먹고, 숨 쉬고, 같은 삶을 살았다"고 전하며, 두 사람의 끈끈한 우정을 회상했다.

Advertisement

크리스탈은 "아무것도 올리지 않으려고 했는데, 그냥 너무 아파. 하지만 여러분 모두의 넘치는 사랑이 이 슬픔 속에 내가 혼자가 아니라는 것을 상기시켜 주었다. 많은 사람이 그녀를 사랑했고, 이 상실감을 깊게 느끼고 있다"고 말했다. "절대 가지 않았으면 하는 씁쓸한 추억 여행. 어제, 우리는 민을 보냈다. 나는 그녀가 지금 더 나은 곳에 있다는 것을 안다"고 애도했다.

지난해 9월 30일에는 애즈원의 완전체 마지막 싱글 '다만 널 사랑하고 있을 뿐이야'가 발매됐다. 이민의 생전 마지막 목소리가 담긴 유작으로, 팬들과 동료들에게 깊은 울림을 안겼다.

Advertisement

한편, 이민은 1999년 크리스탈과 함께 애즈원으로 데뷔, '데이 바이 데이', '원하고 원망하죠' 등의 히트곡을 발표하며 많은 사랑을 받았다.

Advertisement

이민은 2013년 하와이에서 2세 연상의 남성과 결혼한 뒤 음악 활동과 영어 관련 일을 병행해왔다.

anjee85@sportschosun.com