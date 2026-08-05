'IST 신인' 튜넥스, 9월 출격…6개월 만 컴백

사진제공=IST엔터테인먼트

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[스포츠조선 정빛 기자] 신인 보이그룹 튜넥스(TUNEXX)가 6개월 만에 첫 컴백에 나선다.

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소속사 IST엔터테인먼트는 5일 "튜넥스가 오는 9월 새 앨범을 발매한다. 한층 성장한 모습으로 첫 컴백 활동에 나설 예정인 만큼 많은 관심과 기대를 부탁드린다"라고 밝혔다.

튜넥스는 정해진 틀에 머무르지 않고 경계를 넘나들며 자신들만의 영역을 확장해 나간다는 의미를 담은 7인조 보이그룹이다. 지난 3월 첫 번째 미니앨범 'SET BY US ONLY(셋 바이 어스 온리)'로 데뷔했으며, 타이틀곡 '내가 살아있다는 증거'를 통해 일렉트로닉 힙합 사운드와 탄탄한 퍼포먼스로 존재감을 각인시켰다.

데뷔 활동을 마친 뒤에도 공식 유튜브 채널을 통해 자체 리얼리티 '난生처음 : TUNEXX의 첫 순간 시리즈'와 비하인드 콘텐츠 'TUNESIDE(튠사이드)' 등을 꾸준히 선보이며 팬들과 소통을 이어왔다.

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특히 팀 슬로건인 'TUNE IN TO OUR FREQUENCY(튠 인 투 아워 프리퀀시)'를 앞세운 튜넥스는 이번 컴백에서도 자신들만의 개성과 색깔을 담은 음악과 퍼포먼스로 한층 확장된 서사를 선보일 계획이다.

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넥스는 오는 9월 새 앨범 발매를 목표로 컴백 준비에 박차를 가하고 있으며, 관련 콘텐츠와 프로모션은 순차적으로 공개될 예정이다.

사진제공=IST엔터테인먼트

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com