몬스타엑스 주헌, 결국 못 참았다…"이성적 호감이 뭔데"('연애실험실')

사진제공=넷플릭스

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[스포츠조선 정빛 기자] 몬스타엑스 주헌이 결국 답답함을 참지 못하고 자리에서 벌떡 일어난다.

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5일 공개되는 넷플릭스 일일 예능 '연애실험실' 10회에서는 점점 예측 불가로 흘러가는 '하트왕게임' 속 참가자들의 복잡한 감정선을 지켜보던 몬스타엑스 주헌과 찰스엔터가 현실 리액션을 쏟아낸다.

이날 참가자들은 왕의 선택에 따라 데이트 상대와 코스를 결정한다. 특히 이번에는 왕이 결정하기에 앞서 원하는 데이트 상대와 코스를 직접 어필할 수 있는 1대 1 알현 시간이 마련돼, 참가자들의 숨겨진 속마음이 드러날 예정이다.

이를 지켜보던 주헌과 찰스엔터는 예상 밖의 선택과 엇갈리는 감정, 그리고 미처 몰랐던 참가자들의 진심을 확인하며 연신 놀라움을 감추지 못한다.

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특히 한 참가자가 이성적 호감과 단순한 호기심 사이에서 끊임없이 고민하는 모습을 본 주헌은 결국 영상을 멈추고 자리에서 일어난다. 카메라 앞으로 다가간 그는 "이성적 호감이 뭔데"라며 화면 속 참가자를 향해 직접 영상 편지를 보내는 등 답답함을 폭발시켜 웃음을 자아낸다.

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주헌을 말리던 찰스엔터 역시 끝내 참지 못하고 고성을 터뜨리는 등 몰입도 높은 리액션을 선보인다고. 두 사람마저 들썩이게 만든 참가자들의 복잡한 감정과 데이트 매칭 결과에 관심이 쏠린다.

몬스타엑스 주헌과 찰스엔터의 현실 공감 리액션이 펼쳐지는 '연애실험실' 10회는 5일 오전 11시 넷플릭스를 통해 공개된다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com