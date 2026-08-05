"BTS·세븐틴부터 이동진 평론가까지"…'스파이더맨4', 셀럽들도 사로잡았다

사진 출처=유현준 교수 인스타그램

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[스포츠조선 안소윤 기자] 영화 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'가 이동진 평론가의 호평부터 BTS, 세븐틴 등 국내 셀럽들의 호평과 관람 인증, 기존 시리즈의 OTT 시청 순위 역주행까지 이어지며 올여름 가장 뜨거운 화제작으로 자리매김하고 있다.

사진 출처=이동진 평론가 왓챠피디아

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'스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'가 평단의 호평은 물론 셀럽들의 관람 인증과 기존 시리즈의 역주행까지 이끌어내며 올여름 최고의 화제작으로 주목받고 있다. 먼저 이동진 평론가는 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'에 평점 4점(5점 만점)을 부여하며 "스파이더맨이 왜 그토록 사랑받는 캐릭터인지를 최적으로 드러내는 '작은 감자' 영화의 감칠맛"이라는 한 줄 평을 남겼다. 이는 '스파이더맨: 노 웨이 홈'과 같은 점수이자, 톰 홀랜드가 주연을 맡은 '톰스파' 시리즈 가운데 가장 높은 평점이다. 여기에 유현준 교수 역시 개인 SNS에 "초강추. 마블 캐릭터 중 가장 매력적인 캐릭터가 만들어진 것 같다", "촬영은 역대 스파이더맨 중 최고입니다. 천만 영화 예상"이라는 극찬을 남기며 역대급 작품이 탄생했다며 추천사를 남겼다.

사진 출처=제이홉, 하이라이트 공식 인스타그램

이어 BTS 제이홉은 북미 투어 공연 중 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'를 관람했다고 언급한 것은 물론 자신의 SNS에 영화 OST를 함께 공유하며 작품에 대한 애정을 드러냈다. 정국 역시 같은 날 콘서트 현장에서 스파이더맨의 시그니처 포즈를 따라하며 팬들의 관심을 모았다. 세븐틴은 멤버들이 함께 극장을 대관해 단체 관람을 진행한 것은 물론, 멤버 승관은 가장 인상 깊었던 장면으로 키스신을 꼽았고 디에잇은 영화를 보며 두 번 울었다는 관람 후기를 전해 화제를 모았다. 하이라이트 윤두준 역시 최근 소셜 미디어에서 가장 핫한 '스파이더맨 챌린지'에 동참하며 열기를 더했다.

사진 출처= X, 거미 인스타그램

여기에 에픽하이와 톰 홀랜드, 젠데이아, 제이콥 배덜런의 만남을 담은 콘텐츠 역시 온라인에서 폭발적인 화제를 모으고 있다. 특히 톰 홀랜드에게 가수 거미의 앨범을 선물하는 장면이 공개된 뒤 "누가 스파이더맨에게 가수 거미 앨범을 선물하냐", "이제 톰이 '친구라도 될 걸 그랬어' 중독되는 건가?", "에픽하이는 진짜 천재. 너무 웃김" 등 유쾌한 반응이 이어졌고, 이후 가수 거미 역시 해당 영상을 자신의 SNS에 공유해 약 200만 조회수를 기록하며 뜨거운 화제를 이어가고 있다.

사진 출처=넷플릭스 - 오늘 대한민국의 TOP 10 영화 순위

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이 같은 열기는 기존 시리즈의 역주행으로도 이어지고 있다. 8월 4일(화) 기준 2017년 개봉한 '스파이더맨: 홈커밍'은 한국 넷플릭스 영화 TOP 3에, '스파이더맨: 파 프롬 홈' 역시 TOP 4에 랭크되며 시청 순위 역주행을 이뤄 눈길을 사로잡고 있다. 또한 '스파이더맨: 노 웨이 홈'은 쿠팡플레이 개별 구매 콘텐츠 TOP 2를 기록하며 신작 개봉과 함께 '톰스파' 시리즈 전체를 다시 찾는 관객들이 늘어나고 있음을 보여준다. 이처럼 평론가의 호평과 셀럽들의 관람 인증, 기존 시리즈의 OTT 역주행까지 이어지며 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 폭발적인 파급력과 존재감을 과시하며 올여름 남녀노소 모두가 함께 즐길 수 있는 No.1 영화로 자리매김하고 있다.

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한편 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 '스파이더맨: 노 웨이 홈' 이후 모든 사람들의 기억에서 사라진 피터 파커의 새로운 이야기와 여정을 담은 작품이다. 배우 톰 홀랜드, 젠데이아 콜먼, 세이디 싱크, 제이콥 배덜런, 존 번탈, 트라멜 틸먼, 마이클 맨도, 그리고 마크 러팔로 등이 출연했고 '샹치와 텐 링즈의 전설', '나루토'의 데스틴 대니얼 크레턴 감독이 메가폰을 잡았다. 전국 극장에서 절찬 상영 중.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com