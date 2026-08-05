"불륜·성적 착취 입증 부족"...황정민 폭로女 추가 주장에도 여론 엇갈린 이유

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[스포츠조선 조민정 기자] 황정민의 사생활 의혹을 제기해온 여성 A씨가 카카오톡 멀티프로필 사용 정황과 통화 녹취를 추가 공개하며 "일방적 스토킹이 아닌 상호 관계였다"고 재차 주장했다. 그러나 온라인에서는 "기존 주장과 크게 달라진 점이 없다", "결정적 증거는 보이지 않는다"는 반응이 이어지며 여론은 크게 달라지지 않는 분위기다.

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A씨는 5일 자신의 SNS를 통해 황정민과 주고받았다는 카카오톡 멀티프로필 사용 정황과 문자, 음성 통화 녹취 등을 공개했다. A씨는 황정민이 배우자에게 두 사람의 관계를 숨기기 위해 카카오톡 멀티프로필을 사용했다고 주장했다. 또 연락 여부를 황정민이 결정하는 구조였지만 서로 일방적인 관계가 아니라 상호 소통을 이어온 사이였다고 강조했다.

공개된 녹취에는 황정민으로 추정되는 남성이 먼저 전화를 걸어 셀카를 보내고 "곱슬머리가 싫다"는 등 일상적인 대화를 나누는 내용이 담겼다. A씨는 이를 근거로 "2년간 일방적인 스토킹이었다는 주장은 사실과 다르다"고 반박했다. 또 "스토킹 피해가 있었다고 주장하는 기간은 전체 교류 기간 가운데 일부에 불과하다"며 "황정민을 배려해 수개월간 먼저 연락하지 않은 적도 있었다"고 주장했다.

하지만 공개 이후 온라인 여론은 엇갈렸다.

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일부 누리꾼들은 "상호 연락한 정황은 있는 것 같다", "스토킹만으로 보기 어려운 부분도 있다"는 의견을 냈다. 반면 "멀티프로필과 통화 내역만으로 불륜이나 성적 착취를 입증하기는 어렵다", "더 폭로할 결정적인 증거가 없는 것 같다", "부적절한 관계였는지는 여전히 알 수 없다"는 반응도 적지 않았다.

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현재까지 공개된 자료가 A씨가 주장해 온 핵심인 불륜 또는 성적 착취를 직접 입증하는 증거로 보기에는 부족하다는 지적도 이어지고 있다.

앞서 황정민 측은 A씨를 지속적인 스토킹 범죄 피의자라고 주장하며 형사 고소를 진행했다. 법원은 A씨에게 접근금지 잠정조치와 벌금 300만원의 약식명령을 내렸으나 A씨는 이에 불복해 정식재판을 청구한 상태다.

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이와 별도로 A씨는 황정민을 상대로 2억원 규모의 손해배상 청구 소송을 제기해 양측의 법적 공방은 계속되고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com