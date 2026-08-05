바다, '워터밤' 공개 저격? "날 안 부른 건 수박 겉핥기"

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[스포츠조선 정유나 기자] 가수 바다가 아직까지 자신을 부르지 않은 워터밤을 향해 공개 러브콜을 보낸다.

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오늘(5일) 수요일 밤 방송되는 MBC '라디오스타'(기획 최윤정 / 연출 윤혜진, 황윤상, 변다희)는 최원영, 이태란, 바다, 마틴이 출연하는 'Fㅐ션과 Pㅐ션 사이 암 쏘 힙~' 특집으로 꾸며진다.

바다는 최근 열린 대규모 K팝 파티에서 예정에 없던 'MAD' 무대에 즉석으로 오른 사연을 공개한다. 파티에 참석한 사람들에게 힘을 주고 싶어 무대에 올랐다고 밝힌 가운데, 폭발적인 에너지를 쏟아내는 당시 영상이 공개돼 모두를 감탄하게 한다.

바다는 영상을 보며 "내가 봐도 저 때는 제정신이 아니었다"라고 셀프 고백해 웃음을 안긴다. 당시 무릎에 멍이 들 정도로 무대를 즐겼지만 공연이 끝날 때까지 멍이 든 사실조차 몰랐다고 밝혀 모두를 놀라게 한다. 그는 이날의 무대를 평생 잊지 못할 공연으로 꼽는다. 이어 'MAD'가 단순한 히트곡을 넘어 사람들의 스트레스를 풀어주는 특별한 기능까지 하고 있다며 뿌듯함을 드러낸다.

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실제로 어색한 모임이나 분위기가 처진 자리에서 'MAD'를 틀면 순식간에 사람들의 표정이 달라진다고. 회식 자리에서도 'MAD'가 분위기를 살리는 필살기로 사용되고 있다는 이야기에 스튜디오가 웃음바다가 된다.

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여름마다 다양한 페스티벌의 러브콜을 받고 있다는 바다는 여러 페스티벌 가운데 유일하게 아직 가보지 못한 워터밤을 언급한다. 그는 "내 이름이 바다인데 워터밤에서 나를 부르지 않은 것은 수박 겉핥기"라며 공개적으로 아쉬움을 드러낸다.

이어 바다는 자신을 "MAD의 어머니이자 아이돌의 어머니, K팝의 어머니"라고 소개하며 워터밤 무대를 향한 강한 자신감을 드러낸다. K팝의 역사를 함께해 온 자신이 워터밤에 꼭 필요한 존재임을 강조하는 그의 거침없는 어필이 현장을 웃음으로 물들인다.

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바다는 워터밤 관계자들을 향한 특별 무대도 직접 선보인다. 시작부터 폭발적인 에너지를 발산한 그는 스튜디오를 단숨에 공연장으로 바꾸며 'K팝의 어머니'다운 존재감을 보여준다. 워터밤을 향한 바다의 진심과 열정이 담긴 무대가 어떤 모습일지 관심을 모은다.

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요즘 푹 빠진 릴스 촬영에 관한 이야기도 공개된다. 바다는 S.E.S. 시절부터 오랜 시간 사랑받아 왔지만 언제나 새로운 감각을 유지하고, 지금의 시대와 함께 호흡하고 싶어 릴스를 적극적으로 촬영하고 있다고 밝힌다.

바다는 길을 걷다가 자신을 알아보는 시민과 눈이 마주치면 즉석에서 릴스 댄스를 시작한다고 밝힌다. 처음에는 당황하던 시민들도 바다의 열정에 함께 춤을 추며 예상치 못한 장면을 완성한다고.

바다는 모두가 촬영을 반기는 것은 아니기 때문에 상대가 불편해 보이면 곧바로 촬영을 멈추고 인사를 건넨다는 배려도 덧붙인다. 최근에는 "우리 동네에도 와달라"는 요청까지 이어지고 있다고 밝히며, 예쁜 길이 있는 동네를 DM으로 추천해 달라고 새로운 릴스 촬영지를 공개 모집한다.

예정에 없던 'MAD' 즉석 무대부터 워터밤을 향한 공개 러브콜과 특별 무대, 길거리 시민들과 함께하는 즉석 릴스까지 시대와 함께 호흡하는 'K팝의 어머니' 바다의 유쾌한 열정은 오늘(5일) 수요일 밤 10시 30분 방송되는 '라디오스타'에서 확인할 수 있다.

jyn2011@sportschosun.com