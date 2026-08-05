윤선우♥김가은, 첫 키스신 연출한 PD와 재회…11년 만 특별한 만남

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[스포츠조선 조민정 기자] "내 첫 키스신 연출을 함께했던 두 사람이 결국 부부가 됐다"

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KBS 최윤석 PD가 조연출 시절 연출했던 배우 윤선우와 김가은이 실제 부부가 된 사연을 공개하며 특별한 인연을 전했다.

최근 최윤석 PD는 자신의 SNS에 윤선우, 김가은 부부와 함께 찍은 사진을 공개했다. 그는 "조연출 2년 차였던 KBS TV소설 '일편단심 민들레'에서 처음 야외 연출을 맡았는데 그 작품의 남녀 주인공이 바로 윤선우와 김가은이었다"고 회상했다. 이어 "내가 직접 키스하는 것도 아닌데 가슴이 콩닥콩닥했고 모니터를 보며 언제 '컷'을 외쳐야 할지 몰라 머뭇거렸던 기억이 난다"고 당시를 떠올렸다.

최 PD는 "시간이 흘러 두 사람이 부부가 돼 우리 동네까지 찾아왔다"며 "이 둘의 사랑에 내가 기여한 건 하나도 없지만, 볼 때마다 마치 내가 큐피드라도 된 것 같아 괜히 뿌듯하고 귀엽다"고 웃었다.

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공개된 사진에는 밤거리에서 윤선우와 김가은 부부 사이에 선 최 PD가 거울 셀카를 찍는 모습이 담겼다. 세 사람은 나란히 브이 포즈를 취하며 밝은 미소를 짓고 있어 화기애애한 분위기를 자아냈다.

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또 그는 "내가 정말 좋아하는 두 사람과 6시간 동안 수다를 떨었다"며 "투닥투닥 다투면서도 서로를 챙기는 모습이 보기만 해도 사랑스러운 부부"라고 애정을 드러냈다.

한편 윤선우와 김가은은 KBS TV소설 '일편단심 민들레'를 통해 인연을 맺은 뒤 오랜 교제 끝에 올해 결혼했다. 윤선우는 '달이 뜨는 강', '세 번째 결혼' 등에 출연했으며 김가은은 '이번 생은 처음이라', '슈룹', '킹더랜드' 등으로 꾸준한 사랑을 받고 있다. 두 사람은 결혼 후에도 각자의 작품 활동을 이어가고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com