'사생활 논란' 이이경, 베트남 여배우와 밀착 스킨십...'익살 미소' 회복한 근황

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 이이경이 사생활 논란 이후 밝은 근황을 전해 눈길을 끌고 있다.

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베트남 가수 겸 배우 호앙옌찌비는 최근 자신의 SNS에 "나 너를 부르고 있어"라는 글과 함께 영상을 게재했다.

영상 속 이이경은 호앙옌찌비과 머리를 맞댄 채 환하게 웃는가 하면, 그녀의 두피 냄새를 맡은 시늉을 한 뒤 깜짝 놀라는 익살스러운 표정을 지어 웃음을 자아냈다. 자연스러운 스킨십과 편안한 분위기에서 작품을 통해 쌓은 친분이 고스란히 드러났다.

두 사람은 지난 7월 개봉한 한국, 베트남 합작 영화 'Me Oi, Ve Nha'(엄마, 집으로 돌아와요)에서 호흡을 맞췄다. 이어 두 사람은 해당 영화 제목이 적힌 티셔츠를 나란히 입고 있어 영화 관련 콘텐츠를 위해 만난 것으로 보인다.

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앞서 이이경은 지난해 10월 자신을 독일인 여성이라고 밝힌 A씨의 폭로로 사생활 루머에 휩싸였다. A씨는 이이경으로 추정되는 인물과 나눈 수위 높은 대화 내용을 공개했고, 온라인을 중심으로 논란이 확산됐다.

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당시 이이경 소속사 측은 "허위 사실 유포 및 악성 루머 등으로 인한 피해에 대해 법적 조치를 준비 중이며 이번 사안 심각성에 따라 허위 사실 유포에 따른 직, 간접적 손해 규모를 산정해 모든 조치를 취할 예정"이라며 강경 대응 방침을 밝혔다. 이후 이이경은 당시 출연 중이던 MBC '놀면 뭐하니?'와 '용감한 형사들4' 등에서 하차했다.

이후 지난 5월에는 이이경이 국세청 세무조사를 받은 뒤 세금 추징 통보를 받은 사실도 알려졌다.

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소속사 측은 "법인 운영 과정에서의 비용 처리 기준에 대해 세무 당국과 당사 간의 세법 해석 차이로 인해 발생한 사항"이라며 "당사는 고의적인 소득 누락이나 부정한 방법의 탈루 등은 전혀 없었음을 분명히 말씀드린다. 당사는 국세청의 조사 결과를 존중하며 부과된 추징금은 관련 절차에 따라 지체 없이 납부할 예정"이라고 해명했다.

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anjee85@sportschosun.com