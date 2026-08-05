구혜선 “웃자고 한 말도 상처” 일침에…안재현, 이혼 언급 듣자마자 자리서 벌떡→분위기 회피

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김소희 기자] 배우 안재현이 자신의 이혼을 떠올리게 하는 발언이 나오자 재치 있는 행동으로 분위기를 전환했다.

Advertisement

4일 유튜브 채널 '알딸딸한 참견'에는 '스낵타운 이재율 강현석 출장조롱. 오늘의 희생양은?'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 허경환은 게스트로 출연한 이재율에게 "안재현은 '조롱잔치' 안 나갈 것 같으니까 오늘 여기서 해라"라고 제안했다. '조롱잔치'는 개그맨 이용진의 유튜브 채널에서 게스트를 거침없이 놀리는 콘셉트의 콘텐츠다.

이에 이재율은 "근데 '조롱잔치' 할 때도 느끼는 건데 인생에 너무 큰 굴곡들이 있는 어떤 분들은 건드리기가 좀…"이라며 말을 흐렸다. 해당 발언은 안재현의 이혼을 떠올리게 하는 말로 받아들여졌다.

Advertisement

그러자 안재현은 별다른 대답 대신 "맥주가 필요한 건가? 소맥이 맛있어"라고 말하며 자리에서 일어나 술을 가지러 갔다. 민감할 수 있는 분위기를 능청스러운 행동으로 자연스럽게 넘기며 웃음을 자아냈다.

Advertisement

안재현이 다시 자리에 앉자 뮤지는 "너는 섭외 오면 해? 안 해?"라고 물었다. 하지만 안재현은 질문에 답하는 대신 "맥주는 한 병으로 안 되잖아. 맥주는 두 병이야"라며 다시 자리에서 일어나 맥주를 한 병 더 가져와 또 한 번 폭소를 안겼다.

이를 지켜보던 허경환은 "쟤는 안 할 것 같다. 실전 스트리트 파이터기 때문에.."라고 말했고, 뮤지는 "재현이도 긁혀야 사는 스타일"이라고 거들었다. 이에 안재현은 "이거 안 시원하네"라며 또다시 자리에서 일어나 웃음을 더했다.

Advertisement

한편 안재현은 배우 구혜선과 2016년 결혼했으나 2020년 이혼했다.

Advertisement

구혜선은 과거 SNS를 통해 전 배우자를 향한 간접적인 언급과 희화화를 비판한 바 있다. 당시 그는 "같은 업계에서 종사하는 당사자인 본인을 유추할 수 있는 지속적이고 간접적인 언급은 비겁한 일"이라며 "웃자고 하는 말일지라도 당사자가 불쾌감을 느낀다면 당장 중단해야 한다. 이는 2차 가해이자 큰 상처를 주는 행위"라고 밝혔다.

이어 "대중에게 즐거움을 제공하기 위해 당사자인 저를 조롱할 권리는 누구에게도 없다"며 "전 배우자가 저라는 소재가 아닌 자신의 정체성과 진정성으로 주목받길 바란다"고 덧붙였다.