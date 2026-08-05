'태도 논란' 정준원에 김도훈 평론가 "내향인 콘셉트 별로, 출연료 받고 그래선 안돼"

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 정준원의 '놀면 뭐하니?' 태도 논란이 이어지는 가운데 김도훈 평론가까지 공개적으로 자신의 생각을 밝히며 논란에 가세했다.

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김도훈 평론가는 5일 자신의 SNS를 통해 최근 예능 프로그램에서 '내향인 캐릭터'를 내세우는 일부 연예인들을 겨냥한 글을 올렸다. 그는 "요즘 방송에 나와서 내향인 컨셉을 잡고 뭘 시켜도 못하는 척하는 연예인들이 있다. 이상하게 남자들이 꼭 그런다"고 적었다. 이어 "진짜 내향인은 사람들 앞이나 카메라 앞에 서면 분위기를 망치지 않으려고 평소보다 더 오버한다. 그리고 집에 돌아가는 길에 혼자 수치심에 몸부림친다"고 자신의 경험을 빗대 설명했다.

스스로를 "태생적 INFP"라고 소개한 김 평론가는 "제발 이상한 내향인 컨셉은 잡지 말라"며 "출연료를 받고 카메라 앞에 서는 프로라면 그래서는 안 된다"고 덧붙였다.

특정 인물을 직접 언급하지는 않았지만 해당 글은 최근 MBC '놀면 뭐하니?' 출연 이후 태도 논란에 휩싸인 정준원을 겨냥한 것 아니냐는 해석이 이어지고 있다.

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정준원은 지난 1일 방송된 '놀면 뭐하니?'에서 공효진과 함께 출연해 말끝을 흐리거나 챌린지에 적극적으로 참여하지 못하는 모습으로 시청자들의 갑론을박을 불러왔다. 이후 온라인에서는 "성향이 아니라 태도 문제", "홍보를 위해 나온 자리인데 너무 소극적이었다"는 비판과 "예능 경험이 없어 긴장한 것뿐", "내향적인 성격을 이해해야 한다"는 옹호 의견이 맞서며 논란이 이어졌다.

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이에 함께 출연한 공효진은 "녹화가 끝난 뒤 진짜 토했다. 내가 구해주지 못해 미안하다"며 정준원을 감쌌고 하하 역시 "재미있게 살리려던 리액션이었다"고 해명했다. 배우 김현숙도 "모두 최선을 다했을 것"이라며 과도한 비난을 자제해 달라고 당부한 바 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com