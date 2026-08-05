'풍향중' 유재석, 여행중 세금 납부에 국세청까지 등판 "성실 세납 감사"

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[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 유재석이 여행을 떠나는 순간에도 세금 납부를 먼저 챙기는 모습이 공개돼 화제를 모은 가운데, 국세청이 직접 감사 인사를 전했다.

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최근 유튜브 채널 '뜬뜬'에는 '풍향중'의 첫 번째 에피소드인 "여행지는 돌림판에, 길은 지도책에 맡겨 둔 4형제의 NO내비 국도 여행"이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 영상에서 유재석은 여행 출발을 앞두고 지갑을 집에 두고 온 사실을 알게 됐다. 이후 지갑을 전달받기로 한 유재석은 "가다가 은행도 좀 들러야 한다"며 "세금을 내야 하는데 계속 녹화가 있어서 은행을 못 갔다"고 털어놨다.

먼저 도착한 양세찬에게 이 같은 상황을 설명한 유재석은 "은행 갈 사람 또 있을 것"이라고 말하며 웃음을 자아냈고, 결국 여행 도중 은행에 들르기로 했다. 현금을 찾아 여행 경비를 마련하는 동시에, 미뤄뒀던 세금 납부도 함께 처리하기로 한 것.

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멤버들과 은행에 도착한 뒤에도 유재석은 가장 먼저 세금 납부를 챙겼다. 그는 "은행 올 시간이 없어 녹화 중간에 왔다"며 바쁜 일정 탓에 미뤄졌던 상황을 설명했다.

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앞서 멤버들이 "나중에 쉬는 날 하면 되지 않느냐"고 묻자 유재석은 "나중에 하기는 없다. 오늘 제때 해야 한다"며 납부 기한을 지키려는 모습을 보였다.

이를 지켜보던 멤버들은 "방송에서 유재석이 세금 내는 모습이 나오는 건 처음 아니냐"며 신기해했다. 이에 유재석은 "세금 납부는 정말 중요하다"며 "우리의 의무"라고 강조해 웃음과 함께 깊은 인상을 남겼다.

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방송 이후 해당 영상 댓글에는 국세청 공식 계정이 직접 등장해 눈길을 끌었다. 국세청은 "재석님, 성실한 세금 납부 고맙습니다"라는 댓글을 남기며 유재석의 태도에 감사의 뜻을 전했다. 이어 모바일 손택스의 '모두채움 서비스'를 소개하며 성실 납세와 관련한 안내도 덧붙였다.

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최근 연예계에서 세금과 관련한 이슈가 대중의 관심을 받고 있는 상황에서, 방송을 통해 자연스럽게 납세 의무를 실천하는 유재석의 모습은 더욱 주목받았다.

유재석은 그동안 성실한 납세 행보로 꾸준히 언급돼 온 인물이다. 과거 세무조사 과정에서도 별다른 문제가 발견되지 않은 것으로 알려졌으며, 투명한 세무 관리와 책임감 있는 태도로 대중의 신뢰를 쌓아왔다.

특히 세금 신고 방식과 관련해서도 일반적인 고소득자들의 선택과 다른 행보를 보였다는 평가를 받은 바 있다. 세무업계에서는 유재석이 장부 기장 신고 대신 추계 신고 방식을 선택해 상대적으로 더 많은 세금을 부담하는 사례로 소개하기도 했다.

일상의 한 장면이었지만, 유재석은 "세금 납부는 우리의 의무"라는 자신의 생각을 행동으로 보여줬다. 여행보다 먼저 해야 할 일을 챙기는 그의 모습은 다시 한번 대중에게 긍정적인 메시지를 전했다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com