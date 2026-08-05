"40kg대 도전" 고소영, 등 라인 드러낸 '백리스' 자태..51kg 다이어트 근황

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 고소영이 다이어트 근황과 함께 명품 의상을 완벽하게 소화하는 모습을 공개했다.

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4일 고소영의 유튜브 채널에는 '이 멤버가 한 자리에? 고소영과 함께하는 연예인 파티 현장'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에는 옷 방에서 파티 의상을 고르며 고민하는 고소영의 모습이 담겼다.

고소영은 "오래된 옷들을 안 입은 게 아니라 못 입었다. 안 맞아서"라며 "살이 좀 쪄서 옷이 안 맞으니까 너무 우울하더라"라고 솔직한 심경을 털어놨다.

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이어 명품 브랜드 C사의 치마를 꺼내든 그는 "원래 입으면 허리가 꽉 조이면서 골반이 불편했는데 지금은 낙낙하게 맞는다. 기분이 좋아졌다"고 말했다.

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고소영은 "지금 계속 빼고 있다. 내 인생에 4자 한번 다시 그려보겠다. 2kg만 더 빼면 4자 된다"며 40kg대 진입을 목표로 다이어트 중이라고 밝혔다. 현재 몸무게는 51kg이라고 고백했다.

이후 고소영은 등 라인이 과감하게 드러나는 백리스 디자인을 비롯해 다양한 의상을 직접 입어보며 여전한 패션 감각을 뽐냈다.

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jyn2011@sportschosun.com