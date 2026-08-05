김원훈, 주식 물타기 하다 차 한 대값 날렸다 "식욕도 의욕도 없다, 좀비처럼 다녀"

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[스포츠조선 정안지 기자]개그맨 김원훈이 주식 투자 실패로 2,400만 원의 손실을 봤다고 솔직하게 고백했다.

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최근 유튜브 채널 '넷플릭스 코리아'에는 최고점에 처음 주식 시작한 김원훈의 투자 경험담이 담긴 영상이 공개됐다.

영상 속 김원훈은 "거의 차 한 대 값이 없어졌다. 2천4백만 원 손실을 봤다"라고 털어놨다.

그는 "시드머니는 1억 8천만 원이었다"라며 "주식 2주 한 사람치고는 시드가 좀 많다"라고 밝혀 모두를 놀라게 했다.

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이어 손실이 커질수록 이른바 '물타기'를 반복했던 경험을 털어놨다. 김원훈은 "시작할 때 집중 투자하는 스타일이라고 하지 않았냐. 뭐 하나에 빠지면 이렇게 된다"라면서 "물타기를 너무 많이 했다. 진짜 워터밤 갔다 왔다"라고 말해 웃음을 안겼다.

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이어 "물만 탔다. 위스키도 물 타서 드시는 분들 있지 않나. 이제 아무 맛이 안 난다. 물을 너무 많이 탔다"라면서 "계속 떨어지니까 물을 타서 평단가를 내려야 된다는 압박과 강박 속에 살았다"라고 털어놨다.

특히 김원훈은 "웃으면서 이야기하지만 진짜 심각하다"라면서 "되게 피폐하고 살도 되게 많이 빠졌다. 2kg 빠졌다. 식욕이 없고 의욕이 없다. 계속 어디를 다녀도 좀비처럼 다니게 된다"라며 투자 실패가 일상생활에도 큰 영향을 미쳤다고 회상했다.

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anjee85@sportschosun.com