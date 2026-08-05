[SC현장] "불안형 여친과 안정형 남친"…'엿사랑' 정해인X하영, 쫀득 엿같은 만남 통할까(종합)

넷플릭스 시리즈 '이런 엿같은 사랑' 제작발표회가 5일 오전 서울 마포구 호텔나루서울엠갤러리에서 열렸다. 배우 정해인과 하영이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.5/

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[스포츠조선 조지영 기자] 로맨스만 있는 게 아니다. 로맨스는 기본, 코미디, 액션까지 종합선물세트 같은, 본 적 없는 '엿같은 사랑'이 전 세계 시청자에 착붙할 수 있을지 관심이 쏠린다.

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5일 오전 서울 마포구에 위치한 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 넷플릭스 시리즈 '이런 엿같은 사랑'(모지혜 극본, 김장한 연출) 제작발표회가 열렸다. 이날 제작발표회에는 자칭 고은새(하영)의 연인이자 어딘가 수상한 복싱 코치 장태하 역의 정해인, 기억상실증에 걸린 엘리트 검사 고은새·고지원 역의 하영, 살아있는 고지원의 행방을 쫓는 조직의 보스 백상길 역의 허성태, 그리고 김장한 감독이 참석했다.

'이런 엿같은 사랑'은 기억상실에 걸린 검사와 자칭 남자친구라 우기는 복싱 코치의 설렘 찐득한 동거 생활을 그린 작품이다. 찐득하고 달콤한 엿처럼 떼려야 뗄 수 없는 사랑을 만들어가는 로맨틱 코미디 드라마로 중독성 강한 아는 맛 로코의 진수를 선보일 예정. 특히 '이런 엿같은 사랑'은 '로코력 만렙' 정해인과 하영의 신선한 만남으로 전 세계 시청자의 많은 기대를 모으고 있다.

넷플릭스 시리즈 '이런 엿같은 사랑' 제작발표회가 5일 오전 서울 마포구 호텔나루서울엠갤러리에서 열렸다. 배우 정해인이 질문에 답하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.5/

이날 정해인은 "드라마 제목을 처음 들었을 때 파격적이라고 생각했다. 엿이라는 게 우리나라 전통 사탕인데, 사탕같은 사랑으로 받아들였ㄷ. 엿처럼 달콤하고 끈적한 매력이 있는 작품이라고 생각했다. 가장 매력적인 부분은 주인공들의 서사가 좋았다. 대본을 읽을수록 몰입해서 읽었던 것 같다. 로코로 시작해서 멜로로 간다. 여기에 스릴러, 누아르까지 더한뒤 다시 멜로로 돌아오는 작품이라 매력을 느꼈다"고 작품을 선택한 과정을 털어놨다.

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하영은 "로코인데 강렬한 표현을 한다는 게 놀랐다. 앉은 자리에서 대본을 받자마자 대본이 너무 재미있었고 흡인력이 있었다. 대사도 캐릭터가 살아 움직이는 듯 했다. 엿이라는 표현을 이렇게 풀어나가나 싶었다. 자연스럽게 처음 대본을 받은 날 은새가 됐다"고 애정을 전했다.

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허성태는 "처음 제목을 듣고 '장난하나?' 싶었다. 무엇보다 나는 누아르라고 제안을 받았다. 대본을 읽을 수록 이 제목보다 더 어울리는 제목이 없더라. 안 할 이유가 없었던 작품이었다"고 덧붙였다.

김장한 감독은 "'엿같다'라는 말에서 후킹이 됐다. 엿이라는게 달콤하고 찐득한 부분이 있는데 이게 두 사람의 사랑을 표현하는 매개체가 됐다. 인연에 대한 표현도 엿으로 표현됐고 엿은 어떤 재료를 쓰느냐에 따라 맛이 다르다. 그런 여러가지 의미를 담은 제목이다"고 제목에 닮긴 에피소드를 전했다.

넷플릭스 시리즈 '이런 엿같은 사랑' 제작발표회가 5일 오전 서울 마포구 호텔나루서울엠갤러리에서 열렸다. 배우 하영이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.5/

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캐릭터에 대한 설명도 이어졌다. 정해인은 "내가 했던 멜로 중 가장 순애보의 정석이다. 사랑하는 사람을 지키기 위해 끊임 없이 최선을 다하는 모습이 좋았다. 모태솔로라 뚝딱거리는 어설픈 모습도 있는데 그게 또 오히려 매력적으로 다가오더라"며 "장태하는 상황이 많이 바뀌는데, 그 상황과 인물에 따라서 다른 모습을 보여 줘야 했다. 액션도 선이 다른 액션을 보여주려고 했다. 장태하를 통해 코믹, 액션, 로맨스 다 볼 수 있다. 현장에서도 고은새와 찍을 때는 멜로인데 은새가 퇴근하면 누아르가 된다고 했다. 한 작품에서 두 가지 작품을 찍는 기분이었다"고 말했다.

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그는 "사실 모태솔로를 연기하는 게 어렵더라. 나는 남중, 남고를 나왔는데 돌이켜 생각해보면 모태솔로는 아니지만 많은 연애 경험이 있었던 것은 아니다. 연애 연기를 할 때 고민보다는 장태하가 가진 서사에 집중하려고 했다. 조금 더 나라는 인물의 색깔을 지우고 연기하려고 노력했다. 감독과 이야기를 할 때도 나의 뚝딱거리는 모습, 허당스러운 모습을 봤나보다. 현장에서 '원래대로 하면 된다'라는 말을 많이 들었다. 촬영장에서는 크게 어려움 없이 연기했다"고 웃었다.

'이런 엿같은 사랑'을 통해 첫 로코 장르에 도전한 하영은 "평소 로코 장르를 너무 좋아하는 팬이었다. 그래서 겁도 많이 나고 잘하고 싶은 마음도 컸다. 다행히 좋은 대본을 만났고 감독, 동료들 덕분에 많이 배우면서 촬영했다"고 밝혔다.

'이두나!'를 시작으로 '중증외상센터' '월간남친' '사냥개들2' '참교육' 그리고 다가올 '이런 엿같은 사랑'과 '중증외상센터2'까지 많은 넷플릭스스 작품을 참여하면서 '넷플릭스 딸' '넷플릭스 공무원'으로 불리는 하영은 "너무 영광이면서 조금 무서웠다. 잘하고 싶은데 잘하지 못할까봐 걱정이었다. 하지만 촬영 전 미팅 때 걱정이 사라질 정도로 다들 나를 도와줬다. 내가 작품에 몰입할 수 있게 애를 써줬다. 그러한 걱정은 시작과 동시에 사라졌고 행복하게 촬영했다. 재밌고 힘들게 찍은 만큼 재미있게 나온 것 같다. 시청자들도 재미있게 봤으면 좋겠다"고 전했다.

허성태는 "지금껏 했던 역할 중 가장 악랄하다. 내가 했던 악역 중에 성추행 검사가 있었는데 그것보다 더 심하다. 다만 서사와 더불어 멋진 모습도 있다. 매력적인 인물이기 때문에 이 작품을 선택했다. 그럼에도 최악 중 최악이다. '오징어 게임'의 장덕수와 비교할 수 없다"고 질색했다.

넷플릭스 시리즈 '이런 엿같은 사랑' 제작발표회가 5일 오전 서울 마포구 호텔나루서울엠갤러리에서 열렸다. 배우 허성태가 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.5/

남다른 케미에 대한 보장도 확실했다. 정해인은 "정말 역같은 사랑이었다. 엿은 온도가 올라갈 수록 끈끈하게 달라붙는다. 두 사람에게 시련이 찾아오는데 더 단단하게 붙잡아 함께하는 케미를 볼 수 있다"며 "하영은 밝고 긍정적인 에너지가 있다. 실제로도 웃음이 많고 나뿐만 아니라 다른 선배들과 촬영할 때도 잘 동화된다. 현장을 화기애애하게 만드는데 일조했다. 파트너로서 든든하고 고마웠던 순간이 많았다"고 답했다.

하영은 "불안형 여친과 안정형 남친의 만남이다. 불안한 여친을 안정시키는 남친의 모습이 이 작품에서 보여줄 수 있다"며 "정해인은 정말 멋있다. 몰입이 잘 되는 눈을 가지고 있다. 내가 느끼기에 도전적인 신이 많았는데 그런 신을 할 때마다 걱정 없이 믿고 갔다. 조언도 많이 해주고 도움을 많이 줬다. 현장의 모든 것을 신경써줬다. 내가 마음 놓고 연기할 수 있는 환경을 만들어 주더라"고 설명했다.

정해인과 액션 합을 맞춘 허성태는 "정해인이 정말 상남자더라. 무섭더라. 서로 액션을 맞출 때도 상대를 다치지 않게 잘 리드한다"고 감탄했다.

넷플릭스 시리즈 '이런 엿같은 사랑' 제작발표회가 5일 오전 서울 마포구 호텔나루서울엠갤러리에서 열렸다. 배우 정해인, 하영, 허성태가 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.5/

'이런 엿같은 사랑'은 정해인, 하영, 허성태 등이 출연했고 '유 레이즈 미 업'의 모지혜 작가가 극본을, '브람스를 좋아하세요?' '유 레이즈 미 업' '마이 데몬'의 김장한 감독이 연출을 맡았다. 오는 7일 넷플릭스를 통해 공개된다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com