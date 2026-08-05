"우리 집에 있대니께유"…'호프' 음문석, 오늘(5일) '유퀴즈' 출격

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[스포츠조선 조지영 기자] SF 스릴러 영화 '호프'(나홍진 감독, 포지드필름스 제작)의 배우 음문석이 오늘 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연해 인생사를 고백한다.

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5일 오후 8시 45분에 방송되는 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에 음문석이 출연해 거침없는 입담을 펼친다.

'호프'에서 마을에 벌어진 엄청난 사달의 원인을 제공한 목수 양배 역으로 강한 존재감을 선보인 음문석은 나홍진 감독, 배우들과 함께 호흡을 맞춘 소감은 물론, 다채로운 촬영 에피소드까지 다양한 이야기를 전할 예정이다.

특히 배우 이전에 활동했던 반전 이력과 함께 극을 새로운 국면으로 이끌며 관객들에게 깊은 인상을 남긴 양배 캐릭터를 완성하기까지의 노력에 대해 이야기할 것으로 기대를 모은다.

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음문석과 유재석의 유쾌한 토크는 바로 오늘 오후 8시 45분 '유 퀴즈 온 더 블럭'에서 확인할 수 있다.

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'호프'는 비무장지대에 위치한 호포항 출장소장이 동네 청년들로부터 호랑이가 출현했다는 소식을 전해 듣고, 온 마을이 비상이 걸린 가운데 믿기 어려운 현실을 만나며 시작되는 이야기를 다룬 작품이다. 황정민, 조인성, 정호연, 테일러 러셀, 카메론 브리튼, 그리고 알리시아 비칸데르와 마이클 패스벤더 등이 출연했고 '추격자' '황해' '곡성'의 나홍진 감독이 메가폰을 잡았다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com