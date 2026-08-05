400만 돌파 '호프', 이제 해외로 돈다..전세계 200여개 국가 개봉

영화 호프 포스터.

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[스포츠조선 조지영 기자] 400만 관객을 돌파한 SF 스릴러 영화 '호프'(나홍진 감독, 포지드필름스 제작)가 전 세계 200여 개의 국가 및 권역에 선판매 달성, 세계 각지에서 개봉하며 관객을 찾는다.

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나홍진 감독의 신작으로 국내는 물론 해외 영화계의 이목을 집중시킨 '호프'?가 주요 국가들에서 개봉을 확정 지으며 본격적인 글로벌 흥행에 나선다.

오는 9월 4일 대만, 9일 북미 개봉을 시작으로 캐나다, 호주, 영국, 라틴아메리카, 프랑스, 이탈리아, 독일, 스페인, 홍콩, 일본, 베트남, 싱가포르 등 세계 각지에서 개봉을 확정, 전 세계 관객들과 만날 예정이다.

한국 영화 해외 선판매 최고액 기록을 경신하며 화제를 모은 '호프'?는 북미를 포함한 영미권 배급을 네온(NEON)이 맡았으며, 그 밖에도 무비(MUBI), 포커스 피쳐스/UPI 프랑스, 소니 픽쳐스 글로벌 월드와이드 애퀴지션스 등 글로벌 메이저 배급사와 각국의 유수 영화사들이 파트너로 나서 해외 개봉을 이어간다.

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세계 유수의 배급사와 영화사들이 잇따라 선택한 만큼, '호프'는 글로벌 시장에서도 작품성과 흥행성을 모두 갖춘 기대작으로 주목받고 있다.

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9월 북미 개봉을 앞두고 LA와 뉴욕 프리미어를 통해 공개된 '호프'를 향한 호평이 잇따르며 현지 극장가 화제작으로 부상, 글로벌 개봉에 대한 기대감을 한층 끌어올리고 있다.

특히 칸영화제 프리미어 상영 이후 크리처 등장 일부 장면과 사운드, 편집을 정교하게 다듬은 재편집본을 관람한 해외 평단의 호평이 계속되고 있다.

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영화비평매체 인디와이어(IndieWire)는 "최종 편집본은 칸영화제 상영본보다 러닝타임이 4~5분 정도 짧아졌을 뿐이지만, 장면의 삭제와 추가, 그리고 재구성을 통해 각각의 서사가 훨씬 매끄럽게 연결되며 이야기의 흐름도 한층 자연스러워졌다", "재편집된 '호프'?는 시작부터 끝까지 최근 몇 년간 본 최고의 액션 영화 중 하나다"라며, 정교한 후반 작업으로 작품성을 끌어올린 '호프'의 완성도에 찬사를 보냈다.

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이렇듯 열띤 해외 호평을 바탕으로 본격적인 글로벌 흥행 레이스를 예고한 '호프'는 압도적인 시네마틱 체험으로 전 세계 관객들을 사로잡을 전망이다.

'호프'는 비무장지대에 위치한 호포항 출장소장이 동네 청년들로부터 호랑이가 출현했다는 소식을 전해 듣고, 온 마을이 비상이 걸린 가운데 믿기 어려운 현실을 만나며 시작되는 이야기를 다룬 작품이다. 황정민, 조인성, 정호연, 테일러 러셀, 카메론 브리튼, 그리고 알리시아 비칸데르와 마이클 패스벤더 등이 출연했고 '추격자' '황해' '곡성'의 나홍진 감독이 메가폰을 잡았다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com