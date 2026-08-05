홍경민♥김유나, 결혼 10년만 위기? "애들 다 버려놔..본인이 무덤 팠다"

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[스포츠조선 정유나 기자] 불후의 명가수 홍경민이 엘리트 해금 연주자 아내 김유나와의 위태로운 결혼 생활을 공개한다.

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지난 4일 방송된 SBS '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'(이하 '동상이몽2') 말미에는 홍경민, 김유나 부부의 출연이 예고됐다.

공개된 예고 영상은 10살 큰 딸 라원이가 아침부터 홀로 김치덮밥을 만드는 장면으로 시작됐다. 딸 라원이는 능숙한 솜씨로 아침 식사를 준비했고, 덕분에 온 가족은 화기애애한 분위기 속에서 함께 식탁에 둘러앉았다.

하지만 평화롭던 분위기는 '용돈' 이야기가 나오면서 순식간에 달라졌다. 식사 도중 홍경민이 "천 원짜리 몇 장 줘? 얼마 줘?"라며 딸의 용돈을 챙기려 하자, 아내 김유나는 "돈이 왜 필요해. 얘 돈 있어"라며 의아해했다. 그럼에도 홍경민은 오천 원을 꺼내 들자 김유나는 "아니 천 원이면 되지 왜 오천 원이나 줘"라며 언성을 살짝 높여 긴장감을 자아냈다. 이후에도 두 사람은 '용돈이몽'을 좁히지 못했고, 결국 김유나는 "애들을 그렇게 물렁물렁하게 해가지고"라며 그동안 쌓아온 속마음을 드러냈다.

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부부의 동상이몽은 교육으로까지 이어졌다. 김유나는 "지금 학원도 다 끊었잖아. 난 그래도 평균 이하까진 해야 된다고 봐"라며 아이들의 교육에 대한 생각을 밝혔다. 이에 홍경민은 "'굳이 그렇게 해서 대학을 가야 될 필요가 있는가'라는 생각이 든다는 거지"라며 의견 차이를 보였다.

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이어진 인터뷰에서도 김유나는 "(애들을) 아빠가 다 버려 놨다"라면서 "본인이 본인 무덤을 팠다고 해야 되나"고 불만을 털어놨다. 그러자 홍경민은 "가수가 노래 따라간다는 말처럼 와이프와의 우정이 흔들리고 있는 게 아닌가"라고 덧붙여 두 사람의 이야기에 대한 궁금증을 자아냈다.

홍경민과, 김유나 부부의 현실 부부 일상은 11일 화요일 밤 10시 40분 방송되는 SBS '동상이몽2'에서 확인할 수 있다.

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jyn2011@sportschosun.com