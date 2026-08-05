유승준, 눈매 똑 닮은 딸과 다정 스킨십...훈남 두 子 이어 '자식자랑' 아빠

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[스포츠조선 정안지 기자]가수 유승준이 똑 닮은 딸과의 행복한 일상을 공개했다.

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유승준은 5일 자신의 SNS를 통해 별 다른 멘트 없이 영상을 게재했다.

영상 속에는 딸과 시간을 보내고 있는 유승준의 모습이 담겨있다. 딸은 카메라를 향해 "하이"라고 인사하며 아빠를 똑 닮은 환한 미소를 선보였다.

이어 유승준이 딸을 향해 입술을 내밀자 딸이 자연스럽게 뽀뽀를 해주는 등 다정한 아빠와 딸의 모습이 시선을 끌었다.

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최근 유승준은 SNS뿐만 아니라 유튜브 채널을 통해 가족과 함께하는 일상을 꾸준히 공개하고 있다. 앞서 그는 아빠를 닮아 탄탄한 체격과 훈훈한 외모를 자랑하는 두 아들의 모습을 공개해 화제를 모으기도 했다.

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한편 유승준은 1997년 가수로 데뷔해 큰 인기를 얻었지만, 공익근무요원 소집 통지를 받은 상태에서 2002년 1월 해외 공연을 이유로 출국한 뒤 한국 국적을 포기하고 미국 시민권을 취득해 병역 의무를 기피했다는 논란에 휩싸였다. 이에 정부는 그해 2월 출입국관리법에 따라 그의 입국을 금지했다.

이후 유승준은 한국 입국을 위해 2015년 LA 총영사관에 재외동포(F-4) 비자 발급을 신청했지만 거부당했다. 그는 비자 발급 거부 처분을 취소해 달라는 소송을 제기했고, 대법원에서 두 차례 승소 판결을 받았다.

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하지만 LA 총영사관이 비자 발급을 다시 거부하자, 유승준은 2024년 9월 법무부와 LA 총영사관을 상대로 세 번째 소송을 제기했다. 지난해 1심 재판부는 유승준의 손을 들어줬으나, LA 총영사관이 이에 불복해 항소하면서 현재 항소심이 진행 중이다.

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유승준은 2004년 비연예인과 결혼했으며 슬하에 두 아들과 쌍둥이 딸을 두고 있다.

anjee85@sportschosun.com