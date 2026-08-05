'엿사랑' 정해인 "로코인데 '엿같다'고? 제목부터 파격적"

넷플릭스 시리즈 '이런 엿같은 사랑' 제작발표회가 5일 오전 서울 마포구 호텔나루서울엠갤러리에서 열렸다. 배우 정해인이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.5/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조지영 기자] 배우 정해인이 "'이런 엿같은 사랑' 제목 듣고 파격적이라 생각했다"고 말했다.

Advertisement

5일 오전 서울 마포구에 위치한 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 넷플릭스 시리즈 '이런 엿같은 사랑'(모지혜 극본, 김장한 연출) 제작발표회가 열렸다. 이날 제작발표회에는 자칭 고은새(하영)의 연인이자 어딘가 수상한 복싱 코치 장태하 역의 정해인, 기억상실증에 걸린 엘리트 검사 고은새·고지원 역의 하영, 살아있는 고지원의 행방을 쫓는 조직의 보스 백상길 역의 허성태, 그리고 김장한 감독이 참석했다.

정해인은 "드라마 제목을 처음 들었을 때 파격적이라고 생각했다. 엿이라는 게 우리나라 전통 사탕인데, 사탕같은 사랑으로 받아들였ㄷ. 엿처럼 달콤하고 끈적한 매력이 있는 작품이라고 생각했다. 가장 매력적인 부분은 주인공들의 서사가 좋았다. 대본을 읽을수록 몰입해서 읽었던 것 같다. 로코로 시작해서 멜로로 간다. 여기에 스릴러, 누아르까지 더한뒤 다시 멜로로 돌아오는 작품이라 매력을 느꼈다"고 작품을 선택한 과정을 털어놨다.

'이런 엿같은 사랑'은 기억상실에 걸린 검사와 자칭 남자친구라 우기는 복싱 코치의 설렘 찐득한 동거 생활을 그린 작품이다. 정해인, 하영, 허성태 등이 출연했고 '유 레이즈 미 업'의 모지혜 작가가 극본을, '브람스를 좋아하세요?' '유 레이즈 미 업' '마이 데몬'의 김장한 감독이 연출을 맡았다. 오는 7일 넷플릭스를 통해 공개된다.

Advertisement

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com