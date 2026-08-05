'블소 NEO', '열혈강호' 만난다…19일 대규모 컬래버·부스트 서버 오픈

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엔씨의 온라인 MMORPG '블레이드&소울 NEO(이하 블소 NEO)'가 인기 만화 IP '열혈강호'와 손잡고 대규모 업데이트를 실시한다.

신규 직업과 성장 시스템 개편, 부스트 서버 도입까지 더해 여름 시즌 이용자 확보에 나선다는 전략이다. 엔씨는 5일부터 '블소 NEO'에서 '열혈강호' 컬래버레이션 업데이트와 부스트 서버 사전예약을 시작했다. 이번 업데이트는 오는 19일 적용될 예정이며, 지난 4일 진행한 라이브 방송을 통해 주요 콘텐츠가 먼저 공개됐다.

이번 업데이트에서는 '열혈강호' IP를 활용한 다양한 컬래버 콘텐츠를 비롯해 신규 직업, 무공서 시스템 개편, 성장 지원 프로그램, 신규 보상 이벤트 등이 추가된다. 오랜 이용자는 물론 신규·복귀 이용자까지 아우르는 콘텐츠 확장이 핵심이다.

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이와 함께 19일부터 6주간 운영되는 부스트 서버도 문을 연다. 부스트 서버는 캐릭터를 빠르게 육성할 수 있도록 지원하는 이벤트 서버로, 신규 및 복귀 이용자의 진입 장벽을 낮추고 안정적인 정착을 돕기 위해 마련됐다.

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사전예약은 18일 자정까지 진행된다. 참여 이용자에게는 '열혈강호'의 팔대기보를 모티브로 한 한정 외형 아이템 '기연석'과 다양한 의상 선택 상자가 지급된다. 이벤트도 다양하게 마련됐다. '열혈 네컷'은 '열혈강호' 만화의 한 장면 속 말풍선을 이용자가 직접 채워 자신만의 컷을 완성하는 참여형 콘텐츠다. 완성한 이미지를 공유하면 '블소 NEO' 굿즈와 상품권 등 경품 이벤트에 자동 응모된다.

업데이트에 앞서 사전 전야제 이벤트도 열린다. '더 수상한 의식'에서는 특정 몬스터를 처치하면 컬래버 경험치 상자를 획득할 수 있으며, '핫타임 푸시' 이벤트를 통해서는 접속만으로 성장에 필요한 각종 재화를 받을 수 있다.

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이번 업데이트는 단순한 IP 협업에 그치지 않고 성장 시스템 개편과 부스트 서버를 동시에 적용한 것이 특징이다. 인기 만화 IP를 앞세워 이용자의 관심을 끌고, 빠른 성장 환경을 제공해 신규 및 복귀 이용자의 유입을 확대하려는 엔씨의 여름 시즌 공략이 본격화될 것으로 보인다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com