'엿사랑' 허성태 "'엿같은' 제목 듣고 '장난하나?' 싶어"

넷플릭스 시리즈 '이런 엿같은 사랑' 제작발표회가 5일 오전 서울 마포구 호텔나루서울엠갤러리에서 열렸다. 배우 허성태가 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.5/

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 허성태가 "제목 듣고 '장난하나?' 싶었다"고 말했다.

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5일 오전 서울 마포구에 위치한 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 넷플릭스 시리즈 '이런 엿같은 사랑'(모지혜 극본, 김장한 연출) 제작발표회가 열렸다. 이날 제작발표회에는 자칭 고은새(하영)의 연인이자 어딘가 수상한 복싱 코치 장태하 역의 정해인, 기억상실증에 걸린 엘리트 검사 고은새·고지원 역의 하영, 살아있는 고지원의 행방을 쫓는 조직의 보스 백상길 역의 허성태, 그리고 김장한 감독이 참석했다.

허성태는 "처음 제목을 듣고 '장난하나?' 싶었다. 무엇보다 나는 누아르라고 제안을 받았다. 대본을 읽을 수록 이 제목보다 더 어울리는 제목이 없더라. 안 할 이유가 없었던 작품이었다"고 덧붙였다.

'이런 엿같은 사랑'은 기억상실에 걸린 검사와 자칭 남자친구라 우기는 복싱 코치의 설렘 찐득한 동거 생활을 그린 작품이다. 정해인, 하영, 허성태 등이 출연했고 '유 레이즈 미 업'의 모지혜 작가가 극본을, '브람스를 좋아하세요?' '유 레이즈 미 업' '마이 데몬'의 김장한 감독이 연출을 맡았다. 오는 7일 넷플릭스를 통해 공개된다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com