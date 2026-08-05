'엿사랑' 정해인 "코믹→액션→로맨스 다 보여줘..한 작품 두 가지 매력"

넷플릭스 시리즈 '이런 엿같은 사랑' 제작발표회가 5일 오전 서울 마포구 호텔나루서울엠갤러리에서 열렸다. 배우 정해인이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.5/

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 정해인이 "코미디부터 액션, 로맨스까지 다 보여준다"고 말했다.

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5일 오전 서울 마포구에 위치한 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 넷플릭스 시리즈 '이런 엿같은 사랑'(모지혜 극본, 김장한 연출) 제작발표회가 열렸다. 이날 제작발표회에는 자칭 고은새(하영)의 연인이자 어딘가 수상한 복싱 코치 장태하 역의 정해인, 기억상실증에 걸린 엘리트 검사 고은새·고지원 역의 하영, 살아있는 고지원의 행방을 쫓는 조직의 보스 백상길 역의 허성태, 그리고 김장한 감독이 참석했다.

정해인은 "내가 했던 멜로 중 가장 순애보의 정석이다. 사랑하는 사람을 지키기 위해 끊임 없이 최선을 다하는 모습이 좋았다. 모태솔로라 뚝딱거리는 어설픈 모습도 있는데 그게 또 오히려 매력적으로 다가오더라"며 "장태하는 상황이 많이 바뀌는데, 그 상황과 인물에 따라서 다른 모습을 보여 줘야 했다. 액션도 선이 다른 액션을 보여주려고 했다. 장태하를 통해 코믹, 액션, 로맨스 다 볼 수 있다. 현장에서도 고은새와 찍을 때는 멜로인데 은새가 퇴근하면 누아르가 된다고 했다. 한 작품에서 두 가지 작품을 찍는 기분이었다"고 말했다.

'이런 엿같은 사랑'은 기억상실에 걸린 검사와 자칭 남자친구라 우기는 복싱 코치의 설렘 찐득한 동거 생활을 그린 작품이다. 정해인, 하영, 허성태 등이 출연했고 '유 레이즈 미 업'의 모지혜 작가가 극본을, '브람스를 좋아하세요?' '유 레이즈 미 업' '마이 데몬'의 김장한 감독이 연출을 맡았다. 오는 7일 넷플릭스를 통해 공개된다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com