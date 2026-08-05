오드리 누나, VCT 퍼시픽 주제곡 부른다…라이엇, 'superHuman' 7일 공개

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라이엇 게임즈가 한국계 미국인 아티스트 오드리 누나(AUDREY NUNA)와 다시 손잡고 '발로란트' e스포츠 무대를 수놓는다.

세계적인 프로듀서 서쿳(Cirkut)과 함께 제작한 신곡 'superHuman'(슈퍼휴먼)을 앞세워 '2026 VCT 퍼시픽 스테이지 2'의 열기를 끌어올린다는 계획이다.

라이엇 게임즈는 오는 7일 '2026 VCT 퍼시픽 스테이지 2' 공식 주제곡 'superHuman'의 음원과 뮤직비디오를 전 세계에 동시 공개한다고 5일 밝혔다. 'superHuman'은 제68회 그래미상 후보에 오른 오드리 누나와 리한나, 레이디 가가, 더 위켄드 등의 히트곡을 작업한 프로듀서 서쿳이 공동 작업한 곡이다. 지난 1월 발표된 'Toxic (feat. AUDREY NUNA)'에 이어 라이엇 게임즈와 오드리 누나가 선보이는 두 번째 협업 프로젝트이기도 하다.

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이번 곡은 2024년 발표한 'TRENCH' 이후 오드리 누나가 처음 선보이는 솔로곡이다. 강인함과 자유로운 자기표현, 변화에 대한 두려움 없는 태도 등 아티스트의 개성을 담아냈으며, VCT 퍼시픽 무대의 경쟁과 도전 정신을 표현하는 데 초점을 맞췄다.

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오드리 누나는 "'superHuman'은 마치 차원문 같은 곡"이라며 "삶이 빠르게 변화하는 시기에 인간성을 잃지 않고 열린 마음으로 변화를 받아들이자는 메시지를 담았다"고 소개했다.

라이엇 게임즈는 음악을 VCT 퍼시픽 브랜드를 구성하는 핵심 요소 가운데 하나로 보고 지속적으로 아티스트 협업을 이어오고 있다. 이번에도 글로벌 뮤지션과의 협업을 통해 대회의 정체성과 팬 경험을 더욱 강화하겠다는 전략이다.

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신지섭 라이엇 게임즈 APAC '발로란트' e스포츠 총괄은 "오드리 누나의 독창적인 에너지와 비전은 개성과 경쟁이 공존하는 VCT 퍼시픽의 정신을 잘 보여준다"며 "'superHuman'이 팬들에게 새로운 즐거움을 선사하는 것은 물론, 정상에 도전하는 팀들의 여정에도 힘을 보태줄 것으로 기대한다"고 말했다. 'SuperHuman'은 7일부터 전 세계 주요 음원 스트리밍 플랫폼에서 감상할 수 있으며, 뮤직비디오도 같은 날 공개된다.

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한편 '2026 VCT 퍼시픽 스테이지 2'는 그룹 스테이지 막바지 일정을 소화하고 있다. 이번 주 경기 결과에 따라 플레이오프에 가장 먼저 진출할 네 팀이 결정될 예정으로, 대회 경쟁도 한층 뜨거워질 전망이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com