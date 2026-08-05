'비광' 이지원 감독 "전작 '미쓰백' 큰 사랑받아, 영화 차기작 고민 많았다"

영화 '비광' 제작보고회가 5일 서울 용산구 한강로동 CGV용산아이파크몰에서 열렸다. 이지원 감독이 인터뷰를 하고 있다. 용산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.05/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 이지원 감독이 영화 '비광' 연출 계기를 전했다.

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이지원 감독은 5일 서울 용산구 이촌동 CGV용산아이파크몰에서 개최된 영화 '비광' 제작보고회에서 "전작 '미쓰백'을 많은 관객 분들이 사랑해 주셔서 차기작으로 어떤 작품을 해야 할지 고민이 많았다"라고 했다.

9월 2일 개봉하는 '비광'은 톱스타 부부 중구와 남미가 갑자기 나타난 중구의 딸 동주로 인해 파경을 맞은 뒤 8년 후 충격적인 사건에 휘말린 동주를 구하기 위해 마지막 남은 모든 것을 걸고 진실을 파헤치는 진한 가족 연대기로, '미쓰백'의 이지원 감독이 메가폰을 잡았다.

연출을 맡은 이 감독은 "감사하게도 '미쓰백'이란 작품을 관객 분들이 사랑해 주셨다"며 "영화 차기작으로 어떤 걸 구상해야 할까 고민이 많았다. '미쓰백'에선 버림받은 한 여성과 아이의 연대를 그렸다면, 이번엔 좀 더 확장시켜서 고군분투하는 가족들이 서로 연대해 가며 어려움을 뚫으면 어떨까 싶었다"고 전했다.

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특히 김시아, 김선영과는 '미쓰백'으로, 하지원, 김영민과는 드라마 '클라이맥스'에 이어 두 번째 작업을 함께했다. 이에 이 감독은 "확실히 함께 작품을 했던 배우들과 하는 게 시너지가 난다. 처음에는 서로를 알아가는 시간이 필요해서 마치 연애와 비슷하다. 첫 작품을 찍을 땐 깊이 사랑하는 시간이 짧다면, 두 번째 작업 때는 이미 많이 알고 시작하기 때문에 더 다양한 모습을 보여줄 수 있다"고 말했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com