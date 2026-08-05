'엿사랑' 허성태 "지금껏 맡은 캐릭터 중 가장 악랄..'오겜' 장덕수보다 심해"

넷플릭스 시리즈 '이런 엿같은 사랑' 제작발표회가 5일 오전 서울 마포구 호텔나루서울엠갤러리에서 열렸다. 배우 허성태가 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.5/

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 허성태가 "'오징어 게임' 장덕수 보다 더 악랄한 악역 연기했다"고 말했다.

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5일 오전 서울 마포구에 위치한 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 넷플릭스 시리즈 '이런 엿같은 사랑'(모지혜 극본, 김장한 연출) 제작발표회가 열렸다. 이날 제작발표회에는 자칭 고은새(하영)의 연인이자 어딘가 수상한 복싱 코치 장태하 역의 정해인, 기억상실증에 걸린 엘리트 검사 고은새·고지원 역의 하영, 살아있는 고지원의 행방을 쫓는 조직의 보스 백상길 역의 허성태, 그리고 김장한 감독이 참석했다.

허성태는 "지금껏 했던 역할 중 가장 악랄하다. 내가 했던 악역 중에 성추행 검사가 있었는데 그것보다 더 심하다. 다만 서사와 더불어 멋진 모습도 있다. 매력적인 인물이기 때문에 이 작품을 선택했다. 그럼에도 최악 중 최악이다. '오징어 게임'의 장덕수와 비교할 수 없다"고 질색했다.

'이런 엿같은 사랑'은 기억상실에 걸린 검사와 자칭 남자친구라 우기는 복싱 코치의 설렘 찐득한 동거 생활을 그린 작품이다. 정해인, 하영, 허성태 등이 출연했고 '유 레이즈 미 업'의 모지혜 작가가 극본을, '브람스를 좋아하세요?' '유 레이즈 미 업' '마이 데몬'의 김장한 감독이 연출을 맡았다. 오는 7일 넷플릭스를 통해 공개된다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com