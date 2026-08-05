'엿사랑' 하영 "정해인과 케미? 불안형 여친과 안정형 남친의 만남"

넷플릭스 시리즈 '이런 엿같은 사랑' 제작발표회가 5일 오전 서울 마포구 호텔나루서울엠갤러리에서 열렸다. 배우 정해인과 하영이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.5/

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 하영이 "불안형 여친과 안정형 남친 케미를 볼 수 있다"고 말했다.

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5일 오전 서울 마포구에 위치한 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 넷플릭스 시리즈 '이런 엿같은 사랑'(모지혜 극본, 김장한 연출) 제작발표회가 열렸다. 이날 제작발표회에는 자칭 고은새(하영)의 연인이자 어딘가 수상한 복싱 코치 장태하 역의 정해인, 기억상실증에 걸린 엘리트 검사 고은새·고지원 역의 하영, 살아있는 고지원의 행방을 쫓는 조직의 보스 백상길 역의 허성태, 그리고 김장한 감독이 참석했다.

남다른 케미에 대한 보장도 확실했다. 정해인은 "정말 역같은 사랑이었다. 엿은 온도가 올라갈 수록 끈끈하게 달라붙는다. 두 사람에게 시련이 찾아오는데 더 단단하게 붙잡아 함께하는 케미를 볼 수 있다"며 "하영은 밝고 긍정적인 에너지가 있다. 실제로도 웃음이 많고 나뿐만 아니라 다른 선배들과 촬영할 때도 잘 동화된다. 현장을 화기애애하게 만드는데 일조했다. 파트너로서 든든하고 고마웠던 순간이 많았다"고 답했다.

하영은 "불안형 여친과 안정형 남친의 만남이다. 불안한 여친을 안정시키는 남친의 모습이 이 작품에서 보여줄 수 있다"며 "정해인은 정말 멋있다. 몰입이 잘 되는 눈을 가지고 있다. 내가 느끼기에 도전적인 신이 많았는데 그런 신을 할 때마다 걱정 없이 믿고 갔다. 조언도 많이 해주고 도움을 많이 줬다. 현장의 모든 것을 신경써줬다. 내가 마음 놓고 연기할 수 있는 환경을 만들어 주더라"고 설명했다.

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'이런 엿같은 사랑'은 기억상실에 걸린 검사와 자칭 남자친구라 우기는 복싱 코치의 설렘 찐득한 동거 생활을 그린 작품이다. 정해인, 하영, 허성태 등이 출연했고 '유 레이즈 미 업'의 모지혜 작가가 극본을, '브람스를 좋아하세요?' '유 레이즈 미 업' '마이 데몬'의 김장한 감독이 연출을 맡았다. 오는 7일 넷플릭스를 통해 공개된다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com