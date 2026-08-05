'비광' 류승룡 "작품 선택 이유? '미쓰백' 재밌게 봐, 이지원 감독 지분 컸다"

영화 '비광' 제작보고회가 5일 서울 용산구 한강로동 CGV용산아이파크몰에서 열렸다. 류승룡이 인터뷰를 하고 있다. 용산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.05/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 류승룡이 영화 '비광'에 출연하게 된 계기를 전했다.

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류승룡은 5일 서울 용산구 이촌동 CGV용산아이파크몰에서 개최된 영화 '비광' 제작보고회에서 "감독님의 전작 '미쓰백'을 너무 잘 봤다"며 "이 작품을 선택하는 데 있어서 이지원 감독님의 지분이 컸다"라고 했다.

9월 2일 개봉하는 '비광'은 톱스타 부부 중구와 남미가 갑자기 나타난 중구의 딸 동주로 인해 파경을 맞은 뒤 8년 후 충격적인 사건에 휘말린 동주를 구하기 위해 마지막 남은 모든 것을 걸고 진실을 파헤치는 진한 가족 연대기로, '미쓰백'의 이지원 감독이 메가폰을 잡았다.

류승룡은 최고의 야구 선수였지만, 지금은 딸 동주를 지키기 위해서 물불을 가리지 않는 아빠 중구 역을 맡았다. 그는 "작품의 제목이 인상적이어서 궁금증이 생겨 시나리오를 읽었다"며 "감독님이 말씀하신 대로 평범하지 않은, 성공을 맛봤던 사람들의 추락을 그렸다. 서로 떨어져 있을 땐 보잘것없지만, 합쳐져 있을 땐 서로의 힘을 발휘해 나가는 게 좋았다. 또 감독님의 전작 '미쓰백'을 너무 잘 봤고, 이 작품을 선택하는 데 있어서 이지원 감독님의 지분이 굉장이 컸다"고 밝혔다.

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자신이 맡은 캐릭터에 대해선 "중구가 잘 나가는 야구선수여서 야구 연습을 많이 했다. 또 우연치않게 라운드 티를 많이 입었는데, 남방을 입으면 '중구난방'"이라며 너스레를 떨었다. 이어 "캐릭터가 좌충우돌 어디로 튈지 모르는 캐릭터다. 거칠고 투박하지만, 오로지 딸 동주밖에 생각을 못한다. 제가 그전에 보여드렸던 부성애와는 좀 다르다. 중구를 보면 모든 아빠들이 공감할 수 있을 것 같다"고 말했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com