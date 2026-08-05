너도 나도 정진만X3! '킬쇼2' 이동욱이 또 이동욱하더니..TV-OTT 통합 화제성 1위

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[스포츠조선 조지영 기자] 이동욱이 시청자를 입덕하게 만드는 삼촌 매력을 선보였다.

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이동욱이 디즈니+의 오리지널 시리즈 '킬러들의 쇼핑몰 시즌2'에서 독보적인 캐릭터 소화력으로 시청자들을 사로잡으며 흥행세를 이어가고 있다.

지난 4일 기준 굿데이터코퍼레이션이 발표한 8월 1주 차 펀덱스(FUNdex)에서 이동욱이 출연자 부문 화제성 1위, '킬러들의 쇼핑몰 시즌2'가 TV-OTT 통합 드라마 부문 화제성 1위에 오르며 그 인기를 실감케한 것.

월트디즈니 컴퍼니 코리아에 따르면 '킬러들의 쇼핑몰 시즌2'는 공개 첫날 기준 전 세계 디즈니+에서 가장 많이 시청된 한국 오리지널 시리즈에 오른 것은 물론, 아시아태평양(APAC) 지역에서도 한국 콘텐츠 가운데 최다 시청 기록을 세웠다.

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또한, OTT 플랫폼 내 콘텐츠 시청 순위 집계 사이트인 플릭스패트롤(FlixPatrol)에서는 지난 4일 기준 한국, 일본, 대만에서 디즈니+ 전체 부문 1위를 차지했고, 전 세계 13개국에서 TOP 10에 오르며 국내를 넘어 글로벌적으로 호응을 얻고 있다.

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그 가운데 이동욱은 '킬러들의 쇼핑몰 시즌2'의 중심에서 인기의 견인 역할을 하고 있다. 그는 극중 팀 머더헬프의 리더이자 정지안(김혜준)의 삼촌 정진만 역으로 변신해 스릴 넘치는 액션과 강렬한 존재감으로 매 등장마다 보는 이들의 감탄을 불렀다.

뿐만 아니라, 이번 시즌에서는 캐릭터의 새로운 감정선을 섬세하게 풀어내며 이야기에 과몰입을 부르기도. 이처럼 완벽한 캐릭터 소화력은 물론 화제성까지 이끌어가는 이동욱이 '킬러들의 쇼핑몰 시즌2'에서 펼쳐낼 활약에 기대가 모인다.

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한편, 이동욱, 김혜준, 조한선, 금해나, 김민, 정윤하, 현리, 오카다 마사키, 이태영, 유현수 등이 출연하는 '킬러들의 쇼핑몰 시즌2'는 디즈니+에서 공개되며 매주 수요일 2개씩, 총 8개의 에피소드로 만나볼 수 있다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com