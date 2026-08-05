'비광' 김시아 "이지원 감독은 안정형…'미쓰백' 촬영부터 힘든 점 없었다"

영화 '비광' 제작보고회가 5일 서울 용산구 한강로동 CGV용산아이파크몰에서 열렸다. 김시아가 인터뷰를 하고 있다. 용산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.05/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 김시아가 영화 '미쓰백'에 이어 '비광'으로 이지원 감독과 재회한 소감을 전했다.

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김시아는 5일 서울 용산구 이촌동 CGV용산아이파크몰에서 개최된 영화 '비광' 제작보고회에서 "감독님은 굉장히 안정형이시다"라며 "연기에만 집중할 수 있도록 도와주셨다"라고 했다.

9월 2일 개봉하는 '비광'은 톱스타 부부 중구와 남미가 갑자기 나타난 중구의 딸 동주로 인해 파경을 맞은 뒤 8년 후 충격적인 사건에 휘말린 동주를 구하기 위해 마지막 남은 모든 것을 걸고 진실을 파헤치는 진한 가족 연대기로, '미쓰백'의 이지원 감독이 메가폰을 잡았다.

김시아는 친구의 죽음 이후 용의자로 지목되며 벼랑 끝에 내몰린 소녀 동주를 연기했다. 그는 "감독님과 '미쓰백'을 작업하고 나서 '비광' 제안을 받았다"며 "대본이 좋은 것도 있었지만, '미쓰백' 때보다 좀 더 성장한 모습으로 감독님과 함께 호흡을 맞추고 싶어서 설레는 마음으로 참여했다"고 전했다.

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이어 촬영하면서 어려운 점은 없었는지 묻자, 김시아는 "동주가 처한 상황 자체가 비극적이지 않나. 쉽지 않았는데, 감독님이 '미쓰백' 때부터 제 마음을 안정시켜 주셔서 즐겁게 촬영했다. 다른 스태프 분들도 연기에만 집중할 수 있도록 도와주셔서 크게 힘든 점 없이 즐겁게 촬영했다. 감독님이 굉장히 안정형이시다"라고 감사함을 드러냈다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com