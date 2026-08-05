'엿사랑' 정해인 "실제 모태솔로는 아니지만..연애 경험 많지 않아"

넷플릭스 시리즈 '이런 엿같은 사랑' 제작발표회가 5일 오전 서울 마포구 호텔나루서울엠갤러리에서 열렸다. 배우 정해인이 질문에 답하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.5/

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 정해인이 "실제로 모태솔로는 아니지만 연애 경험은 많지 않다"고 말했다.

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5일 오전 서울 마포구에 위치한 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 넷플릭스 시리즈 '이런 엿같은 사랑'(모지혜 극본, 김장한 연출) 제작발표회가 열렸다. 이날 제작발표회에는 자칭 고은새(하영)의 연인이자 어딘가 수상한 복싱 코치 장태하 역의 정해인, 기억상실증에 걸린 엘리트 검사 고은새·고지원 역의 하영, 살아있는 고지원의 행방을 쫓는 조직의 보스 백상길 역의 허성태, 그리고 김장한 감독이 참석했다.

모태솔로를 연기하게 된 정해인은 "사실 모태솔로를 연기하는 게 어렵더라. 나는 남중, 남고를 나왔는데 돌이켜 생각해보면 모태솔로는 아니지만 많은 연애 경험이 있었던 것은 아니다. 연애 연기를 할 때 고민보다는 장태하가 가진 서사에 집중하려고 했다. 조금 더 나라는 인물의 색깔을 지우고 연기하려고 노력했다. 감독과 이야기를 할 때도 나의 뚝딱거리는 모습, 허당스러운 모습을 봤나보다. 현장에서 '원래대로 하면 된다'라는 말을 많이 들었다. 촬영장에서는 크게 어려움 없이 연기했다"고 웃었다.

'이런 엿같은 사랑'은 기억상실에 걸린 검사와 자칭 남자친구라 우기는 복싱 코치의 설렘 찐득한 동거 생활을 그린 작품이다. 정해인, 하영, 허성태 등이 출연했고 '유 레이즈 미 업'의 모지혜 작가가 극본을, '브람스를 좋아하세요?' '유 레이즈 미 업' '마이 데몬'의 김장한 감독이 연출을 맡았다. 오는 7일 넷플릭스를 통해 공개된다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com