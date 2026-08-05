'비광' 하지원 "톱스타 여배우 캐릭터, 연기하면서 가슴 아파서 눈물 나"

영화 '비광' 제작보고회가 5일 서울 용산구 한강로동 CGV용산아이파크몰에서 열렸다. 하지원이 인터뷰를 하고 있다. 용산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.05/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 하지원이 영화 '비광' 속 캐릭터를 연기하면서 느꼈던 점들을 털어놨다.

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하지원은 5일 서울 용산구 이촌동 CGV용산아이파크몰에서 개최된 영화 '비광' 제작보고회에서 "남미도 극 중에서 배우인데, 자신의 삶을 견뎌내는 과정을 보면서 눈물이 났다"라고 했다.

9월 2일 개봉하는 '비광'은 톱스타 부부 중구와 남미가 갑자기 나타난 중구의 딸 동주로 인해 파경을 맞은 뒤 8년 후 충격적인 사건에 휘말린 동주를 구하기 위해 마지막 남은 모든 것을 걸고 진실을 파헤치는 진한 가족 연대기로, '미쓰백'의 이지원 감독이 메가폰을 잡았다.

하지원은 톱스타였지만 갑자기 나타난 동주로 인해 한순간에 추락해 생계형 연예인으로 살아가는 남미로 분했다.그는 "시나리오를 읽자마자 '비광' 안에 있는 모든 인물들이 생생하게 느껴졌다. 남미 캐릭터의 삶을 표현해보고 싶다는 생각을 하게 됐고, 이지원 감독님, 류승룡 선배와 함께 좋은 작업을 해보고 싶었다"고 전했다.

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이어 캐릭터를 만들어가는 과정에 대해 "대사 하나까지도 고민을 많이 했다. 남미의 삶 속으로 들어갈 수 있게 감독님과 준비했다"며 "남미도 극 중에서 배우다. 삶을 이겨내려고 하는 게 아니라, 그 삶을 견뎌내는 과정들이 눈물나기도 하고 배우로서 가슴 아팠다"고 말했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com